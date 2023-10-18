三大地區商機日齊發 採購商機突破1億美元

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經濟部國際貿易署和外貿協會，為爭取全球供應鏈重組下的最新需求及新興經濟體的合作商機，於10月17日辦理「歐洲商機日」、「拉丁美洲商機日」及「東協暨紐澳商機日」，共邀請30國115家買主與550家臺灣企業進行超過700場次洽談，預估將促成超過1億美元商機。採購品項緊扣各區域在供應鏈重組下的需求，涵蓋電子零組件、資通訊、五金扣件手工具、生技醫療、綠能、汽機車零配件、自行車、機械及食品等多個產業。我國知名業者包括光寶科技、仁寶電腦、曜凌光電、精英電腦、友嘉科技、技嘉科技、士林電機、研華科技、旭隼科技及台達電子等大型企業皆積極報名參與洽談。

外貿協會表示，德國照明大廠也是全球LED市場排名第二的歐司朗，旗下的OSRAM Opto Semiconductors GmbH持續擴大在汽車、醫療及半導體領域的經營，首次來臺參加貿協商機日活動，與我國多家知名供應商深入討論LED晶片與Sensor等採購品項，O商期待與我商能進一步合作，共同開發市場。英國BestWay Cash & Carry為英國最大食品及飲料批發商，除具有零售通路外，亦與歐洲餐飲食品業者合作。英國未來將禁止使用所有一次性塑膠餐具，減少環境汙染，英國各食品業者紛紛開始尋找能客製化且價格合理的環保餐具，B商表示將持續與臺灣企業洽談客製化設計之合作。

本次有來自比利時的買主，過去以尋找OEM代工的臺灣供應商為主，此次採購需求為現成產品之供應商，以擴展產品線，與我商技嘉科技洽談以商用安卓電腦設備為主。由於技嘉科技服務據點涵蓋歐洲比利時、西班牙、波蘭等國，對於該產品銷售及售後服務有信心，未來商機無限。今（2023）年1至9月我對歐洲出口324億2,795萬美元，較上年同期增4.1%，顯示即使國際情勢衝擊，臺灣對歐洲出口仍持續成長，尤其在資通訊與視聽產品銷售仍具優勢，為歐商採購的主力。

拉丁美洲為業者全球布局不容忽視的重要市場，墨西哥及巴西為我國在拉丁美洲前二大貿易夥伴、秘魯在南美國家中成長潛力十足。指標買主包括墨西哥一線汽配廠Dacomsa，採購品項以綠能、汽機車零配件、資通訊與機械為主。墨西哥上市企業Grupo Kuo旗下汽車零配件品牌Dacomsa首次來臺，將對臺採購汽車引擎、煞車、傳動系統等產品。巴西VSR Engenharia公司為工程建設商，則有機會與研華科技的遠端監控系統合作。

臺灣與東協及紐澳等新南向國家之間經貿交流密切，今年報名參加商機日的臺灣業者較去年成長3成。本次來臺知名買主包括澳洲大型五金扣件批發商James Glen、新加坡網羅世界各地品牌產品的零售集團Yue Hwa Chinese Products、有「印尼消費者生活的一部分」美稱的OT集團及旗下酒水進口商Pepper Tree Investama、首次來臺採購的越南河內大型連鎖超市通路業者Công ty TNHH Tâm Hữu Dũng欲媒合我商於越南當地共同合作開展連鎖門店、以及馬來西亞美容保健市場領導者之一的EIG Pharma Asia。其中新加坡的Yue Hwa Chinese Products認為我商清淨海生技擁有環保標章的洗衣精與洗衣粉是優質的環保洗劑品牌，後續合作機會甚高；而來自紐西蘭的買主表示，紐澳對於工廠作業安全規範相當嚴謹，希望尋找能應用於工廠安全管理的AI camera系統，紐商對廣達集團旗下的鼎天國際AI camera解決方案及雷達等產品相當感興趣，將進一步訪廠瞭解。

由於墨西哥同時為USMCA和CPTPP成員，更受惠美國近岸外包政策，為協助我業者爭取墨西哥市場商機，貿協特加辦一場「墨西哥商機說明會」，獲得業者熱烈迴響，緊接著「非洲商機日暨臺非CEO論壇」即將於11月6日及7日登場，詳細活動資訊可上活動網頁（https://reurl.cc/Oj59ov）查詢。