COMPUTEX 2024 打造智慧電動車x智慧移動服務商機

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亞洲科技業年度B2B專業展 - COMPUTEX，將在明（2024）年6月4日至7日於台北南港展覽館亮相。COMPUTEX主辦單位之一台北市電腦公會（TCA）表示，因應全球淨零排放趨勢，電動車銷售不受疫情與景氣影響快速成長，COMPUTEX 2024新增智慧移動展區（Smart Mobility），將透過半導體與ICT科技結合，展出智慧車所需之電動車、智慧座艙、充電樁等車用技術，為世界各地車廠開發各類客製化汽車電子解決方案，更可為車廠與交通業者提供MaaS（Mobility as a Service，移動即服務）解決方案。也協助各種運輸行業載具，如公車、遊覽車、貨車、計程車、捷運、地鐵、電聯車等，提供智慧化解決方案，並利用AI大數據搭配車隊管理方式，提升運輸效率，降低交通意外發生機率，符合智慧城市治理需求。

根據Business Research Company研究報告指出，2022年全球車用電子市場為2,545.9億美元，2023年將成長至2,791.3億美元，並預估2027年上看至3,827.8億美元，年複合成長率（CAGR）為8.2%，其中又以對於純電動車（BEV）與插電式混合動力車（PHEV）等電動車（EV）需求快速增加為主要推動原因。

TCA表示，在COMPUTEX 2023，包括台達電、和碩聯合、力積電、公信電子、系統電子、鈺創、康舒、義隆電、智慧記憶、信通綠能、微星科技、瑞相科技、歐特明電子、臣益實業等科技大廠，展出針對智慧車與電動車所需要的車用電子模組、智慧座艙、車用晶片、先進駕駛輔助系統（ADAS）、充電樁等解決方案，同場辦理的InnoVEX論壇，也邀請到包括ALPS ALPINE、ARTC、Continental AG、Renesas、SUBARU、Volkswagen Group Taiwan等汽車電子大廠分享智慧汽車未來觀點與商機。

TCA指出，由於電動車必須使用半導體，而各類智慧車應用需要AI運算與ICT科技加入，因此已經有數家全球汽車集團、一階供應商（Tier 1）、二階供應商（Tier 2）至COMPUTEX觀展，直接與參展商進行商談，規劃後續商業合作方式。

根據PRECEDENCE RESEARCH研究報告指出，2022年全球智慧移動市場規模為570億美元，預估2023年可增加到680億美元，2032年將成長至3,456.3億美元，2023至2032年複合成長率（CAGR）高達19.8%；2022年以北美市場最大（40%），其次是歐洲（25%），亞洲雖然排名第三（21%），但是2023至2032年，亞洲智慧移動市場CAGR可高達21%，為智慧移動需求成長速度最快的區域。

TCA表示，在C.A.S.E.趨勢（Connected聯網科技、Autonomous自動駕駛、Shared & Services共享與服務、Electric電能驅動）下，智慧移動以共享與服務成長最快，也為車廠與交通業者帶來新商機，而車廠與交通業者如何提供共享服務，則需要ICT業者技術的加入，搭配相關法規導入，以MaaS應用方式提供服務，進而為車廠帶來更多商機與收入。

COMPUTEX 2024已於2023年9月18日開放廠商線上登錄與報名申請，登錄完成廠商請於2023年10月20日之前完成訂金繳納程序，主辦單位將依報名表首次上傳檔案時間排序，並進行參展資格審核，預計將於2023年11月下旬公告參展資格，還請參展商請加速報名與訂金繳納程序。

展覽官方網站（https://www.computex.biz/）；廠商參展線上登錄與報名網址（https://my.computex.biz/）；COMPUTEX CYBERWORLD線上展網址（https://show.computex.biz/online.aspx）；Facebook粉絲專頁（https://www.facebook.com/ComputexTaipei）；Youtube影音頻道（https://www.youtube.com/user/COMPUTEXTAIPEIshow）；Linkedin帳號（https://www.linkedin.com/company/computex-taipei/）；LINE@官方帳號（https://line.me/R/ti/p/klTEGXUXNx）。