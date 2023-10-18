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集盛實業全國首創100％的全織物回收新產品

  • 工商時報 李水蓮
副總統賴清德（中）、集盛實業董事長葉守焞（右三起起）、總經理蘇百煌、經理侯盛元等陪同貴賓包括紡拓會董事長郭紹儀、總統府資政沈榮津、遠東集團董事長徐旭東等一起參觀集盛亮點產品。圖／集盛實業提供
副總統賴清德（中）、集盛實業董事長葉守焞（右三起起）、總經理蘇百煌、經理侯盛元等陪同貴賓包括紡拓會董事長郭紹儀、總統府資政沈榮津、遠東集團董事長徐旭東等一起參觀集盛亮點產品。圖／集盛實業提供

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集盛實業開發出Bluecircle胚布回收紗和Soufflex全新升級，推進資源有效循環再利用。Bluecircle全織物回收乃全國首創100%的全織物回收新產品，紗線製程減少95%碳排放，環保效益顯著。Soufflex今年推出尼龍6與尼龍66版本以滿足更廣大市場需求，顯著減少80%微纖維釋放，符合歐盟永續方向。兩項產品展現集盛實業持續創新，為環保和時尚同步發力。

集盛實業積極發展循環經濟，全國首創100%的全織物回收新產品，其紗線製程減少95%碳排放，邁向永續發展未來。圖／集盛實業提供
集盛實業積極發展循環經濟，全國首創100%的全織物回收新產品，其紗線製程減少95%碳排放，邁向永續發展未來。圖／集盛實業提供

集盛實業創新推出全新產品 Bluecircle 胚布回收紗，標誌著紡織業的一項重大突破。這一產品具有以下三大突出特點：首先，Bluecircle 胚布回收紗可以實現100%的全織物回收，這在國內乃是首創。這項突破性技術意味著廢棄面料可以被更高效率的完全回收再利用，為環保事業貢獻了積極力量。

尼龍66 Soufflex成功減少80%微纖維釋放。圖／集盛實業提供
尼龍66 Soufflex成功減少80%微纖維釋放。圖／集盛實業提供

其次，Bluecircle 胚布回收的生產過程極大地減少了碳排放，達到了驚人的95%的減碳效果。這是對環境可持續性的重大貢獻，有望對未來的氣候變化問題產生積極影響。最後，該產品的染色效果良好，品質優良。無論是顏色還是質感，都能夠滿足客戶的高要求，讓客戶能夠為使用者提供更出色的產品。

另一方面，集盛實業的另一明星產品Soufflex 舒芙蕾也迎來了一系列的重大升級，繼去年推出的聚酯版本之後，集盛實業根據客戶需求，研發出了尼龍6和尼龍66版本。多元化的產品線滿足了不同客戶的需求，進一步擴大了市場各種應用的廣度。Soufflex的洗滌過程中，成功減少了微纖維80%釋放，這切合歐盟的永續發展要求，有助於減少對環境的不良影響，在微纖維對環境之影響逐漸被重視的今日，Soufflex舒芙蕾的採用會因為國際認知與各國政策的支持更加廣闊。

Soufflex的彈性屬於舒適彈，不會讓人感到緊繃，提供了更加舒適的穿著體驗，迎合了人們對舒適性的追求。集盛實業新投入的尼龍66產品也有著出色的表現，N66尼龍粒的年產能高達20,000噸，為廣大客戶提供了充足的供應保障。N66尼龍粒的用途廣泛，可用於纖維、工塑和產業用途，差異化產品滿足了不同行業的需求。

集盛實業不斷創新，致力於為客戶提供高品質、環保和多樣化的產品，為紡織業的可持續發展做出了積極貢獻，可期待看到這些創新產品在市場上取得更大的成功，並對環境和經濟產生積極影響。

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