美擴大晶片管制 ASML：恐影響在中國中長期銷售

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美國拜登政府宣布計劃收緊晶片禁令，荷蘭晶片設備製造商艾司摩爾（ASML）17日對此指出，美國此舉預料在短期內不會對該公司產生財務方面的影響，但以中長期來看，將會降低其在中國的銷售。

美國商務部17日宣布，將擴大人工智慧（AI）晶片的出口管制，使輝達與英特爾等企業難以出售現有產品給中國，抑或是開發降階版產品以規避管制，於此同時，為阻止中國透過其他國家取得晶片，相關限制將擴及中國企業的海外子公司以及其他21個國家，上述種種措施旨皆是為了彌補先前相關規範的漏洞。

艾司摩爾17日透過聲明對此表示，新規定料僅會適用於少數生產先進半導體的中國晶片製造商，因此該公司今年財務展望不會受到實質影響。展望未來，新規定可能會在中長期內影響其系統銷售的地區分布，意即各國之間的銷售比例會有所改變，但整體銷售不會因此而有變動，因此，艾斯摩爾預估，到2030年為止的長期財務預期皆不會受到影響。

不過，由於目前拜登政府對於製造設備的範圍規定仍未明朗，艾司摩爾表示，將會進一步向美國當局尋求規則限制範圍。

美國為圍堵中國晶片業發展，拉攏荷蘭、日本等國一同對中國祭出限制。在拜登政府積極斡旋之下，荷蘭政府於今年6月公布最新半導體設備管制措施，要求先進晶片製造設備業者在出口深紫外光（DUV）曝光機前都必須申請許可，被認為是欲阻止艾司摩爾將先進光刻機出口到中國。

該規定已自9月1日起生效，不過艾司摩爾於今年8月底宣布，已獲得荷蘭政府的許可，在今年底前將持續向中國客戶出口部分先進晶片製造設備。

艾司摩爾將於18日美股盤前公布第三季財報。該公司17日股價揚升0.58％，收報每股572.90美元。