10／18盤前》訂單滿手看到明年H1 這檔加分

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台股今（10/18）日盤前掃描的重點新聞如下，僅供參考：

A.利多因子：

1.統計今年來外資累計買超股有台積電、華碩、欣興、日月光投控、國巨、世芯-KY、聯詠、微星、聯電、京元電子、群聯、健策、國泰金、華航、仁寶、嘉澤、宏碁等。

2.根據大摩最新「STEAM」評價模型，從競爭能力、技術升級機會、擴張價值潛力、AI營收貢獻、毛利率揚升空間等五大面向切入，剖析AI硬體相關的各族群後，得出電源供應、散熱解決方案、測試設備三次族群得分最高，相關個股中，以奇鋐為首選，將推測合理股價升至432元。

伺服器ODM領域中，摩根士丹利給予「優於大盤」投資評等，且將推測合理股價向上調升者有：緯創、廣達、技嘉、金像電，推測合理股價分別來到145元、280元、360元、與260元。

3.Google Cloud 17日舉辦高峰會，國泰金控副總經理陳維銘指出「金融業即將迎來大規模上雲時代」。龐大的金融產業上雲商機，以Google Cloud獨占先機優勢，而Google Cloud代理商，如伊雲谷、邁達特及精誠將是首波受惠者。

4.中華汽車（2204）新車連發，除MG品牌全新ZS休旅車熱銷，CMC品牌商旅車Zinger大改款也於17日上市，中華車總經理陳昭文表示，新Zinger預接單已近500張，中華車加足馬力拉升產能，估第四季產銷量將突破1.8萬輛，創近五年單季產銷新高量。

5.美國最新零售數據表現強勁，市場對於聯準會12月升息的預期升溫，華爾街股市17日低開，隨後在午盤時段集體轉漲，道瓊工業指數最高漲逾160點，一度升破34,000點，不過尾盤時漲幅顯著收窄，標普500指數終場微跌，那斯達克指數則收跌並邁向一周低位。

道瓊工業指數微漲13.11點，或0.04%，收33,997.65點；標準普爾指數微跌0.43點，或0.01%，收4,373.20點；那斯達克指數小跌34.23點，或0.25%，收13,533.75點；費城半導體指數下挫27.848點，或0.80%，收3,474.664點。

6.受惠DRAM和NAND現貨價及合約價同步走揚，威剛（3260）自結財報繳出亮眼成績單。該公司以加權流通在外平均股本計算，自結9月每股稅前盈餘1.04元，第三季每股獲利2.3元，累計前三季每股稅前盈餘達4.05元。威剛表示，記憶體價格及銷售量都看俏，預期第四季營運樂觀以待。

7.全球先進製程三大晶圓廠台積電、三星（Samsung）及英特爾（Intel）在前段製程微縮逼近物理極限，AI需求又帶動未來市場趨勢下，TrendForce集邦科技看好以提供AI強大算力的2.5D封裝技術需求也隨之大增，2024年先進封裝需求持續放大，預期日月光、聯電等廠可望受惠。

8.電源暨散熱大廠台達電（2308）疫情之後首度參加大型展會CEATEC，開展首日，台達電發表全新的品牌價值主張之外，因應資料中心的AI運算需求展出的AALC液冷散熱解決方案吸睛，散熱能力比氣冷方案提升2.5倍，CEATEC於17日開展，展期為四天。

9.手機品牌廠持續推出5G手機，5G用戶規模擴張，以台灣來說，第二季以每月1％的滲透率推進；法人指出，5G為開啟移動終端與萬物互聯之技術開端，尤其是中國市場移動用戶月流量仍大幅增長，預估至2030年市場規模將達170億，台廠IC設計聯發科小金雞達發科（6526）、瑞昱（2379）等可望大啖5G商機。

10.中央空調冰水主機大廠堃霖（4527）17日法說會報佳音，表示年底前訂單滿載，產線加班趕工，訂單能見度看到明年第二季，其中四個冷凍工程金額達4億多元，將在明年陸續完工認列營收。堃霖預期今年營收優於去年續創新高，明年希望維持成長。

堃霖今年第二季EPS從去年同期的0.44元增加至0.62元；上半年合併營收13.37億元，本業獲利0.85億元，稅後純益0.86億元，EPS由去年同期的0.69元增至1.04元。

11.技嘉（2376）AI伺服器進入逐步放量期，營收貢獻自9月起進一步浮現，近日適逢OCP年度峰會，旗下技鋼宣布正式推出ARM架構雲原生解決方案，採用AmpereOne系列處理器，具更高的運算密度，更適合用於雲原生應用及AI推論應用等工作負載，為CSP（雲端服務供應商）客戶提供更多合適的解決方案。

另一方面，緯穎（6669）也於此回OCP年度峰會中，推出模組化設計的AI加速伺服器平台與先進液冷技術，因應AI時代下多樣化的模型訓練、客製化和推論需求，及高功耗伺服器對於先進冷卻技術的需求。

12.投資人就是愛台股高股息ETF，臺灣證券交易所最新統計資料顯示，9月定期定額投資ETF，除了元大台灣50（0050）、國泰永續高股息（00878）及元大高股息（0056）穩居前三高之外，00878也首度突破20萬戶。

13.國泰人壽首次跨足投資離岸風場，參與沃旭能源大彰化西北離岸風電案場50％股權釋股案，17日公告獲選為優先議約對象，由於台積電在2020年已「包下」此西北離岸風場20年企業購售電合約，國泰人壽若順利拿下股權，將獲得長期穩定的現金流。

14.影音設備廠圓剛（2417）在AI題材帶動下，股價從9月中起漲，波段漲幅接近4成，法人認為，圓剛推出搭載NVIDIA Jetson Orin Nano模組的邊緣AI運算解決方案，支援寬溫作業環境，可望逐步貢獻下半年營收。

15.由華為分割而出的品牌榮耀日前推出旗下第三款折疊機，名為Magic Vs2的新機重量僅229公克，刷新橫向大尺寸內折手機的重量紀錄，雖然折疊軸承指向自研，但是陸資品牌大廠競相插旗折疊機，有助於擴大折疊手機的陣營，進一步拱大折疊軸承廠的市場胃納量。

16.利機（3444）前三季營收下滑，惟該公司今年展開獲利提升計畫，提高自有產品比重，推升明年獲利表現向上，公司看好旗下主要產品包括均熱片及載板出貨成長，明年營運看好下，該股股價17日創歷史新高，並首度逼近百元關卡。

17.新台幣和人民幣走貶，背光模組廠瑞儀（6176）手上美元資產多，今年匯兌利益貢獻可觀。瑞儀公告指出，累計今年前三季匯兌利益達13.9億元，其中第三季匯兌利益就高達7.6億元、貢獻單季每股純益1.63元。

18.南僑集團會長陳飛龍17日指出，南僑以泰國為核心深耕東南亞市場，目前泰國廠二期新廠預計2024年下半年啟用，除供應米果，麵類產品也要升級，加上新廠自動化，產能將大幅增加。

法人估，泰國成長曲線挹注下，有望南僑合併營收在三年內達到300億元規模；在計畫投資泰國第三期新廠的前提下，南僑不排除會分割泰國南僑就地上市。

19.今年多數半導體封測廠營運受消費性產品需求不振影響，不過京元電（2449）及欣銓（3264）半導體測試廠第二季以來，受到AI及車用需求拉抬，不僅二家公司今年前三季營收均呈現逐季走高趨勢，市場看好第四季及明年營運，該二大測試廠仍可望具相對強勁的回升力道。

20.Google Cloud 北亞區董事總經理李孔源表示，繼網路、行動裝置之後，AI（人工智慧）將是下一個科技發展的里程碑。Google Cloud希望成為台灣企業數位轉型及走向全球的最佳夥伴，也將助力台灣成為亞洲矽谷。

21.太醫（4126）受惠密閉式抽痰管等產品出貨順暢，自結前三季稅前盈餘4.34億元、年增率高達52.22％，每股稅前盈餘5.97元。由於第四季接單平穩，法人看好太醫全年營收將改寫新高，獲利也有雙位數成長空間。

22.萬海（2615）17日公告，18、19日受邀參加全球海事論壇年度峰會於雅典舉辦之法說會。根據最新資訊，萬海上半年美國線受累價量雙減，營收貢獻占比年減29個百分點至16％，但第二季亞洲至中東印巴、南美洲線運價已現反彈跡象，營收貢獻分別增至20％、16％，下半年將視個別航線效益，精簡成本並維持經營效率。

23.市調機構TrendForce發表2024年科技產業趨勢，Micro LED成本持續降低將成趨勢。TrendForce指出，2023年是Micro LED作為顯示技術邁入量產的關鍵年，而解決成本居高不下的問題將是接下來首要之務，光是晶片尺寸持續微縮，未來四年每年成本至少下滑20％至25％。

國內Micro LED指標廠錼創（6854）9月營收因Turnkey營收認列減少，導致9月營收下滑，但第三季營收仍續創新高，達3.53億元，季增42.1％、年增211.5％，累計今年營收達6.98億元，不僅年增277.6％，也已超越過去二年的營收總和，隨著錼創科技順利擴大經濟規模，TrendForce看好2024年Micro LED成本將持續優化。

24.為強化收益能量，國化（1713）啟動活化資產計畫，董事會決議於12月1日召開股東臨時會，討論高雄廠舊址土地出售案。國化表示，公司擬委託不動產業者居間仲介並採公開標售方式處分高雄市前鎮區經貿段一小段4、5地號（6,409.17平方公尺）及29地號（10,234.78平方公尺）等二筆土地。

分析師認為，國化高雄廠舊址土地高達5,034.79坪，市價數十億元。

25.大陸市場需求疲軟，鉛錠價格受抑，近期報價比9月每噸下滑100美元。因應鉛價跌勢，泰銘（9927）營運基調改為「不衝量，保獲利」，透過物色料源降低進貨成本，同時少接獲利少的訂單，加上新台幣匯率走貶，美元與新台幣利差擴大，泰銘可望延續上半年「營收減少但獲利逆勢增加」模式。

26.福裕（4513）受全球不景氣影響，儘管大陸、歐洲市場接單沒有起色，但因去年底出售台中大雅廠，處分利益約2億元遞延至第三季認列，又有匯兌收益挹注，可望扭轉上半年每股虧損0.03元的低潮。福裕首度跨足房地產，與台糖合建住宅建案，預計2026年完工且認列收益。

27.外媒披露社交媒體Snapchat母公司Snap的內部文件顯示，該公司預期明年每日活躍用戶數可望超過4.75億人，大幅超越市場預期。消息一出，Snap股價應聲大漲。

28.科技股走出上一波低潮後，今年在AI光環籠罩下雞犬升天，包括輝達、蘋果、微軟、Alphabet在內等大廠股價飆漲，使科技股市值合計增加2.4兆美元。

29.高盛與美國銀行17日盤前公布第三季業績，上季營收與獲利皆優於預期，跟進同業優異表現，原因是利息與交易收入較預期強勁。

這主要是受惠於聯準會（Fed）連番升息政策推動，但高利率環境也可能對於未來獲利帶來壓力。（中性看待）

30.為強化高值化、綠色經濟的耕耘，台塑於台北紡織展（TITAS）首次對外展出應用新開發的「台塑新機能PP纖維」，製作全球首創的「單一PP材質全回收耐寒服」，以及運動連帽服等流行服飾，整件PP耐寒服重量不到400克，相當一杯冰咖啡重量，宣告台塑搶進高性能機能衣服用料的商機。

31.中華電信董事長郭水義17日出席工商時報主辦、中華電信協辦的「2023 ESG賦能新願景」高峰論壇時表示，數位轉型+淨零轉型浪潮，正為產業界帶來新商機，中華電信將以科技力賦能產業，並且扮演領導角色，協助各行各業數位轉型，推動ESG利己利他。

32.9月13日蘋果發表旗艦新機iPhone 15系列後，市場熱議不斷。日媒指出，在拆解iPhone 15後，發現其零組件成本較去年開賣的i14高出逾10％，連續兩年創下新高。

更值得注意的是，受到美中角力影響，蘋果零組件來源更為多元化，「中國+N」效應突顯，陸系零組件成本占比進一步萎縮至2％，台系占比則從i14的7.2％擴大到9％左右。

33.以色列與哈馬斯之間的衝突持續延燒，美國總統拜登將自周三起訪問以色列，將與以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）會談，獲得戰略與軍事行動的資訊，並且討論人道救援等議題。在以色列短暫停留過後，拜登將轉往約旦安曼，與約旦國王、埃及總統以及巴勒斯坦自治政府主席等人會晤。

34.俄羅斯總統普丁17日抵達北京出席第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。克里姆林宮表示，「習普會」18日登場，普丁可能向習近平通報烏克蘭局勢，並聚焦於中俄能源金融合作等議題，並可能討論以巴衝突。（中性看待）

35.國內投信基金規模終止連八升。9月因美國10年期公債殖利率飆升、價格重挫影響，債券ETF規模縮水162億元，是今年來首見，連帶使得投信整體基金規模單月減少21億元，結束連八個月成長，9月台股ETF基金仍逆勢大增468.5億元，成最大頂樑柱。（中性看待）

36.美國聯準會（Fed）兩位官員周一（16日）再度釋出鴿派訊息。費城聯邦準備銀行總裁哈克（Patrick Harker）指出，Fed已可以把利率維持在現有水平，沒必要再升息。但他也強調，利率可能要維持在高位一段時間。

此外芝加哥聯準銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）則認為，美國通膨放緩已成趨勢、並非是曇花一現跡象。

37.光通訊股上詮股價近期多次達公布注意交易資訊標準，日前公告自結獲利，繼7月虧損後，8月單月轉為小幅獲利100萬元，每股稅後純益（EPS）0.01元。

上詮擬辦理現增1,000萬股，認股基準日10月23日，資金將用來償還銀行借款及充實營運。

38.富世達（6805）因應初次上市，將辦理810萬股現金增資，同時以競價拍賣及公開申購方式辦理承銷，富世達17日公告，競拍底價為175.44元，承銷價為200元，對照富世達昨日在興櫃的收盤價302元，抽中股票的投資人每張獲利約10萬元，價差達51％。

39.博大科技（8109）第三季合併營收為5.23億元、季增5.57％，創下單季歷史最高紀錄，17日公告自結獲利，9月稅前盈餘8,200萬元，每股獲利1.05元，加總前九月稅前盈餘7.02億元，累計每股賺8.92元。法人預估，第四季可能進入電源供應器傳統淡季，營收可能稍低於第三季，但全年可望維持正成長。

40.經緯航（8495）17日公告指出，公司與國防部海軍司令部後勤處簽訂的PA12355P014PE「陸用型監偵無人機」軍品採購契約規定，「軍用商規陸用型監偵無人機」（原型機）已於17日全數完成文件審查、目視檢查、性能與飛試驗證等共計六大項、59小項等驗測科目，符合海軍戰術需求。經緯航已規劃於10月底，持續對海軍辦理相關教育訓練。

41.大同（2371）智慧電表再傳捷報，繼2019年首獲馬來西亞電力公司智慧電表標案後，日前再獲馬來西亞電力公司金額1.4億元標案，大同智慧電表事業部目前在手訂單近21億元，產能滿載。

42.台股17日呈開高走低小跌態勢，投資專家認為，短線盤勢整理靜待補量突圍，盤面個股以輪動表現為主，建議關注下半年起營運動能回溫，具業績利多題材的貿聯-KY（3665）、晶技（3042）等。

B.利空因子：

1.美國正傾全力削弱中國晶片競爭力，美商務部17日宣布，計畫限制向中國出售更先進的人工智慧晶片。市場亦傳出，本次禁令除涵蓋輝達（NVIDIA）H800和A800 PCIe／模組外，L40S都在本波禁令之內。科技業者指出，若禁令擴及降規版L40S，輝達恐完全失去中國AI市場，台灣AI概念股包括台積電、廣達、緯穎等供應鏈勢必面臨新一波挑戰。

輝達對此回應，將遵守所有適用的法規，同時努力提供支援不同行業的數千種應用產品。鑒於全球對我們產品的需求，預計（新規）短期內不會對公司財務業績產生實質性的影響。新禁令也可能影響英特爾和AMD銷售的AI晶片，亦將衝擊美國應材、泛林集團和KLA等公司向中國銷售和出口半導體製造設備。

2.美債9月殖利率大反彈，價格重挫，債券ETF也跟著縮水，今年因避險成本高漲而大舉加碼債券ETF的壽險業，淨值在9月底恐跌破2兆元大關。

3.市場擔憂以巴衝突擴大，匯市避險情緒濃厚，國際美元指數續獲支撐，加上大陸碧桂園債務違約「倒數計時」，在人民幣領貶亞幣下，新台幣17日早盤一舉摜破32.3元，午後貶勢加大，最低跌至32.324元，有回測32.4元趨勢，終場收32.295元兌1美元。

4.，美商務部17日宣布，計劃限制向中國出售更先進的人工智慧晶片，美國商務部長雷蒙多表示，新措施旨在圍堵先前的法規漏洞，進而阻礙中國的軍事發展，並且可能「至少每年」更新一次。

5.儘管美國聯準會（Fed）在內的主要央行出現放緩升息的跡象，但眾多首席經濟學家及央行官員一致認為，利率恐居高難下，徘徊在高檔的時間會拉長，全球市場前景蒙上陰霾。

6.近年強勢的iPhone今年在中國大陸市場慘遭滑鐵盧，數據顯示，iPhone 15系列上市初期在當地銷量較前一年的iPhone 14系列下滑4.5％，與美國等地表現出的強勁需求形成鮮明對比。

7.美國宣布調整晶片禁令，將使輝達替中國市場設計的A800和H800晶片受到影響，輝達對此回應表示，出口限制預估不會對其財務表現產生「短期有意義的影響」，不過輝達周二股價下滑4.68％，收報每股439.38美元。其他晶片股也受到拖累而下挫，英特爾挫跌1.37％，收在36.06美元；超微下滑1.24％，收報105.14美元。

8.澳洲央行17日公布其10月初貨幣政策會議紀錄，內容顯示其決策高層考慮在11月會議做出升息決定。鷹派立場刺激澳元兌美元匯率17日盤中升值約0.2％報0.6352美元，連續兩個交易日走高。

9.大陸民營房地產巨頭碧桂園一檔美元債、規模逾1,500萬美元兌息的寬限期，將於18日截止，外界密切關注碧桂園能否如期償還，一旦違約，或再掀一波房企債務風暴。

10.地價飆漲，許多人會短期購地轉售賺價差。由於舊制的財產交易所得土地免稅，為了避稅，還會將土地由原出賣人直接過戶給新買方，此時因為出售的是債權而非土地，依法土地仍要課所得稅。有位民眾藉此規避稅負，就被國稅局連補帶罰300餘萬元。

11.陸資手機品牌廠對折疊機展現高度興趣，尤其韓國三星在陸資廠大舉進軍折疊機之下雖穩居龍頭，市占率卻穩定下滑，陸資廠亟欲放量追趕，但據供應鏈表示，折疊螢幕（柔性OLED）產能不足成為陸資大牌折疊機擴量的瓶頸，供給不足的情況將延續至2024年，供需缺口恐上看2成。

12.全球電視市場出貨量衰退，群智咨詢（Sigmaintell）預估，2023年全球電視市場出貨規模下滑至2.15億台、年減2.5％，創近十年歷史低點。隨著經濟溫和復甦，再加上大型運動賽事帶動，預期2024年電視出貨量和出貨面積，將雙雙恢復成長。

13.亞洲主要鋼廠11月盤價出爐，大陸、台灣鋼廠開平盤，韓國浦項、越南和發的熱軋均降價，和發甚至傳出二度降價。亞洲鋼廠新盤價不同調，業界人士認為與操作模式不同有關，但多少可感受到各鋼廠對第四季景氣復甦持保守態度，不如7、8月時樂觀。

14.已七次流標的「台中巨蛋」，17日第八次開標僅有麗明營造一家廠商投標，因未達法定三家投標以流標收場。但依採購法規定，辦理第二次招標時，只要一家廠商投標即可開標，麗明營造董事長吳春山表示：「下次還是會投標」；中市府表示，將依採購法立即再次上網、積極辦理招標，力拚讓台中巨蛋在年底前決標！

15.擋不住AI族群集體跳水，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪台光環不再，台股17日開高走低，三大法人聯手出貨74.47億元，不僅外資連三賣，投信也「挺不下去」反手調節近5億元，多檔高息ETF年底將調整成份股，投信換股意圖明確，緯創（3231）、光寶科（2301）、健鼎（3044）等多檔慘遭「棄養」，單日狂砍逾2億元。

以17日賣超金額前五大觀察，AI領頭羊緯創、光寶科齊遭投信狙擊，分別提款4.67億、3.61億元為最多，拖累其股價同步失守半年線，並砍出健鼎、聯發科、金像電、雙鴻逾2億元，金像電、雙鴻跌破月線，賣超前10大就有7檔為AI股，若放大至10月來看，欣興、廣達、奇鋐、健鼎、光寶科、技嘉、金像電、雙鴻皆位居投信賣超榜前十名。

16.金雨（4503）近期因股價劇烈波動遭列警示股，17日公告自結7～8月每股稅後純損0.21元，加計上半年每股稅後純損0.57元，累計前八月每股稅後純損達0.78元。

17.掛牌18年的兆豐新光R1（01003T），去年傳出發起人新光人壽因不敵市場派長年進攻，黯然出清持股基金即將清算，受到市場關注。臺灣證券交易所17日董事會通過兆豐新光R1下市案，目前預告時程原則於11月29日下市。