川普盟友喬登拉攏反對派未果 美眾院議長續難產

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美國前總統川普的盟友、共和黨眾議員喬登因20位黨內同志杯葛，今天在眾院議長首輪投票敗北。由於尚未能拉攏足夠支持，喬登稍早宣布第2輪投票延至翌日。

美國聯邦眾議院議長一職空缺進入第15天，在20名共和黨人跑票、民主黨人全體支持非裔領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）下，共和黨籍俄亥俄州聯邦眾議員喬登（Jim Jordan）今天在首輪投票僅獲200票，未達217票當選門檻。

首輪投票後的近4小時，喬登持續試圖遊說拉攏反對派，但未見顯著成效。美國有線電視新聞網（CNN）引述知情人士表示，若喬登在目前情況下堅持舉行多輪表決，反對票數只會有增無減。

喬登傍晚宣布，第2輪投票將延至美東時間18日上午11時（台北時間18日晚間11時）舉行。

現年59歲、屬保守強硬派的喬登並非共和黨人議長首選，他是在眾院多數黨領袖史卡利塞（Steve Scalise）12日因未能爭取到足夠支持而退選後，才得以出線。

根據紐約時報（The New York Times），部分反對喬登的共和黨議員，是來自偏藍選區，部分人則是憂心喬登若當選議長，極右派的他恐大幅刪減政府預算，包括軍事預算，甚至導致聯邦政府關門。

報導指出，另有一部分反對勢力，則是因為不滿共和黨極右派罷免前眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），或不當對待史卡利塞，才進而杯葛喬登。

共和黨籍的眾院「台灣連線」共同主席狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）就是其中一位。

狄亞士巴拉特是史卡利塞擁護者，他今天把票投給未參選的史卡利塞。狄亞士巴拉特受訪表示，他願意投票支持擔任議長的共和黨人有很多，但暗示喬登並不在內；他強調，自己不會接受施壓或脅迫。

共和黨籍眾議員巴克（Ken Buck）則告訴美國廣播公司新聞網（ABC News），他之所以杯葛喬登，是因為擔心烏克蘭預算案、試圖推翻選舉結果作為。他表示，希望看到喬登承諾會支持援烏預算，並承認川普輸掉2020年大選。

麥卡錫今年1月歷經4天15輪投票，才成功當選眾議院議長，那是自1859年以來，耗費最多輪表決的眾院議長選舉。