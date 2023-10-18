贛台基層農會交流會開幕簽約3.54億美元　台商喊不缺席吉安商機

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第十一屆贛台基層農會交流懇談會暨海峽兩岸（吉安）少數民族交流活動17日在江西省吉安開幕。本屆現場簽約項目4個、金額達3.54億美元，涉及現代農業等多個項目；吉安市也與東莞市台協會簽訂合作備忘錄。與會的大陸全國台企聯常務副會長、泉州榮祺食品董事長楊榮輝更說「吉安的大好商機，台商不會缺席。」

楊榮輝表示，自家公司主要以農副產品加工為根基，逐漸發展為多元產品加工企業。了解到吉安正在打造綠色食品產業鏈，推進稻米、酒茶、油茶等特色產品標準化精細加工，做強井岡蜜柚等地域特色產品。這次吉安之行就是要進一步實地考察，洽談相關合作事宜。

位於江西省中西部的吉安市素有「贛中糧倉」之稱，具有許多如遂川狗牯腦茶、泰和烏雞、安福火腿等優質農副產品。

中共吉安市委常委伍復康在致詞時表示，吉安與台灣合作尤以農業起步早，20世紀80年代就開始民間養殖合作，已有近20家台資農業企業相繼落戶吉安。希望兩地充分發揮自身項目、資金、技術等方面優勢，謀求合作機會，實現吉台農業互補增效、合作共贏。

出席活動的江西省台辦副主任沈兵秋說， 吉安各方面優勢明顯，發展機遇好、潛力大，吉台產業互補性強，雙方合作空間寬廣、前景光明，越來越多的台商朋友看好吉安、落戶吉安，也希望台灣朋友深入瞭解江西，積極加盟吉安。