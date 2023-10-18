龍潭問題不是最嚴重？外媒爆台積電更擔心1件事

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【中時新聞網 郭宜欣】由於土地徵收引發居民抗議，台積電今（17日）正式宣布放棄進駐龍潭園區三期，未來將另尋他地，此事讓本周四（19日）登場的法說會更受到矚目，路透社則指出，台積電高層對於客戶需求感到緊張，甚至告知主要供應商，延後先進晶片設備的交付時間，外界同樣想透過法說會尋求解答。

路透社報導，根據台積電數據，第三季營收約落在170億美元，比去年同期下降20%，符合公司開出的財測，位居中間水準，詳細狀況仍得等待官方公告，LSEG SmartEstimate針對19位分析師的調查，他們認為台積電第三季獲利約達到60億美元，恐連兩季出現下滑狀況。

有鑑於此，法說會的焦點將會著重在台積電對第四季及前景的看法上，知情人士透露，台積電一直對客戶需求感到緊張，甚至告知主要供應商，延後先進晶片設備的交付時間，不過供應商預計這樣的狀況是短期現象。

目前市場對台積電前景看法不一，樂觀的摩根士丹利分析師預測第四季營收有望成長10%，受惠於人工智慧產業使用先進半導體的需求，富邦證券則較為保守，預測明年第一季成長10%，今年底訂單補貨需求仍溫和，「我們認為市場共識過於樂觀。」

至於台積電放棄龍潭擴廠的狀況，兼任台積電董事的國發會主委龔明鑫曾表示，台積電都會做好超前部屬，現在還有幾個選擇，對於龍潭問題可以解決是最好，樂觀其成，且中科問題也已解決，能增加的還有高雄，現在只用一部分，如果擴廠還有一些利用機會。