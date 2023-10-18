阿根廷取代巴西 中國在拉丁美洲新寵兒

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

2022年阿根廷取代巴西成為中國在拉丁美洲投資的主要目的地，阿根廷經濟部長馬沙6月結束對中國訪問時開玩笑說，他的國家Argentina應該更名為Argenchina。

奧地利心理學家弗洛依德（Sigmund Freud）說「所有玩笑都有認真的成分」，馬沙（Sergio Massa）的玩笑背後也有一定的真實性。阿根廷和中國的關係明顯更加密切，以至於阿根廷去年取代巴西成為中國在拉丁美洲投資的主要目的地。

根據巴西中國貿易全國委員會（CEBC）的研究報告「中國在巴西的投資：2022年技術和能源轉型」，2022年北京投資阿根廷的金額總計為13.4億美元，而投資巴西為13億美元。

今年稍早，在中國遊說下，由巴西、俄羅斯、中國、印度和南非擔任原始成員國的金磚國家（BRICS）宣布，阿根廷、沙烏地阿拉伯、埃及、阿拉伯聯合大公國、衣索比亞和伊朗6國將從2024年起加入該集團。

自去年以來，阿根廷即成為拉丁美洲第1個加入中國「一帶一路」倡議的主要經濟體。

英國廣播公司巴西新聞網（BBC News Brasil）報導指出，即使目前民意調查中呼聲最高的阿根廷總統候選人、曾公開批評中國的米雷伊（Javier Milei）可能獲勝，阿根廷和中國的關係也不太可能破裂。

阿根廷總統選舉第一輪將於10月22日舉行，執政黨推出的候選人馬沙和反建制派的米雷伊是角逐總統大位的兩大熱門；民調排名第3的是前安全部長布爾瑞奇（Patricia Bullrich）。

中國是阿根廷的第2大貿易夥伴，僅次於巴西。中阿兩國關係拉近的原因很多，一方面，阿根廷和巴西一樣，是大宗商品出口國，既是農業強國，擁有肉類、小麥、玉米、大豆，也是礦產資源如石油、天然氣和鋰的強國。另一方面，擁有14億多人口的中國需要這些原材料來發展和成長。

智利前國家資產部長海涅（Jorge Heine）說，中國需要進口大量糧食，因中國自身的農業資源不足，擁有巨大農業財富的阿根廷自然是理想的合作夥伴。

但阿根廷美元儲備嚴重短缺，以及各種危機造成的高額外債，增加了對中國的依賴。例如今年6月，阿根廷與中國人民銀行達成雙邊本幣互換協議，互換規模為190億美元。

此外，中國一直在增加對拉丁美洲的影響力，該地區長期以來一直被認為是美國的「後院」。

海涅指出，中國在海外採取長期投資，認為阿根廷經濟的問題或挫折構成的障礙小於歐美國家企業，且美國經濟與阿根廷經濟競爭，例如兩國都生產牛肉和大豆，中國和阿根廷經濟之間有更多的互補因素，所以有利達成夥伴關係。