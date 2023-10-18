蔡正華｜IC設計漲勢擴散 留意低軌衛星概念股

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台股自8月中旬起，進入狹幅整理，指數沿著半年線橫盤，即便多次嘗試站上季線，但在市場買盤觀望下，季線得而復失。短線上，由於行情遲遲未能站穩季線，多空持續於季線附近攻防，籌碼安定度仍不足。

以月K線來觀察，本月守住今年9月低點16202點不破是多方防守，而本月越過今年9月高點16920點且站穩則是多方攻擊，目前由於高不過高，且低不破低，顯示行情暫於16920~16202點區間內震盪，等待進一步表態。

曾提到IC設計成為多方指標，其中原因在於相關業者先前對於下半年傳統旺季需求的看法相對保守，導致股價曾出現一波修正，而如今隨著急單湧入，不僅實際營收可望較先前來得樂觀，同時由於先前股價已有整理，反而容易有買盤進駐，果然IC設計引領了近期漲勢。

當中隨著AI應用興起，帶動了AI運算晶片需求大增，各間科技大廠也相繼投入自家ASIC (特殊應用晶片)的研發，這就給ASIC業者帶來商機，包括創意、世芯、M31、力旺等ASIC設計服務與IP矽智財業者，股價先前都大漲一波，而與ASIC相關的中低價IC設計業者，如智原、威盛、甚至傳出要切入的矽統近日也展開向上比價，輪動態勢明顯。

當然不僅ASIC需求看增，各項IC也逐步回溫，先前剛經歷庫存調整的MCU(微控制器)產業，日前隨著中國大陸業者已收斂低價清庫存的動作，這也讓相關產品報價由下跌轉為小幅調漲，近日MCU的偉詮電、松翰、笙泉、盛群等股價也在營運可望觸底下，出現震盪走高。

至於市況低迷一陣子的MOSFET(金氧半場效電晶體)，現階段隨著戴爾、惠普、聯想等PC品牌廠陸續回補庫存，如富鼎、杰力、大中、尼克森等近日股價也有走強跡象，整體IC設計的輪漲態勢持續進行。另外，低軌衛星供應鏈，隨著俄烏戰爭未完，以巴間緊張局勢又升溫，由於低軌衛星有助於維持通訊韌性，故重要性又提升，相關的昇達科、昇貿、耀登等近日也有買盤進駐，後續可觀察續航力道。

※本資料由摩爾投顧分析師蔡正華提供，其內容僅供參考，本公司恕不負任何法律責任，亦不作任何保證。