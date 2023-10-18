經緯航完成海軍陸用型監偵無人機驗收測試 符合海軍戰術需求

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經緯航太（8495）18日正式公告，公司的「軍用商規陸用型監偵無人機」（原型機），17日已全數完成文件審查、目視檢查及性能與飛試驗證等共計6大項、59小項等驗測科目，符合海軍戰術需求，並獲得海軍通過驗證。

據了解，經緯自去年12月成功通過經濟部無人機主導廠商遴選，今年3月與國防部海軍司令部後勤處，簽訂「陸用型監偵無人機」軍品採購契約後，歷經半年的積極研發與整合供應鏈之後，除依契約要求時程在7月底交貨，10月17日已完成相關驗測。

此次海軍陸用監偵型無人機要求具備垂直起降能力，滯空作業時間須達6小時以上，超過

國內大部分電動無人機1小時航程；且經緯無人機須具備長程通訊導控及圖傳距離長達100公里以上，為當前5款「軍用商規」無人機中最困難的一款。

就技術亮點而言，該款無人機採用單旋翼設計，可垂直起降不受傳統跑道需求限制，利於複雜地形操作。

在動力系統上，採用國產自製長航時四衝程燃油引擎，攜帶12公升油箱，滯空作業時間長達6小時以上、抗風能力（蒲氏風力）達6 級以上。基於未來國軍防空與制海協同作業需求。

另在光學上更有卓越表現，經緯本次選搭法國MERIO公司的光學酬載模組，屬於當前北約各國無人機，並有烏克蘭前線實戰經驗，具備30倍變焦、1080P高解析度彩色影像、640 X 480畫素的近紅外熱顯像，可同時用於日、夜間偵察，並於一公里外分辨高達12公分解析度的目標物件，符合NIIRS6的軍事規範要求。

經緯在系統整合上，將其雷射測距（LRF）功能，搭配減震布局與自穩恆向的三軸操作，使其具備即時「目標獲得」功能，可用於搜索識別目標，當目標鎖定後自動保持目標追蹤，並藉由機載即時邊緣運算模組回報物件座標，提供海軍所需的目標情資，以確保火力精準。

在通訊鏈路布局，經緯整合與美國軍用制式裝備的同款寬頻數據無線電機，搭配土耳其最新的指向追蹤天線，能讓長程通訊導控及圖傳距離長達100公里以上，並符合軍用等級AES256加密與通訊抗干擾等能力。

經緯此次通訊傳輸上的優規布局，也煞費苦心，在微波通訊的頻寬設計要求，甚至可以高達100Mbps。

經緯董事長羅正方表示，經過軍用商規案的系統開發歷程，在技術規格上，我國產品已能趕上國際前段班的需求，透過與北約體系的各國軍工企業的工業合作，將使未來交軍服役的產品，也具備極高的「裝備互通性」，這對台海防禦鏈結國際盟軍，將至為重要。

目前經緯的陸用監偵型無人機，在推升國產自製率與強化韌性供應鏈上，已經為台灣的國防自主做出具體貢獻。

現階段國防部開出要求100％去除紅色供應鏈的前提條件，同時為避免敵方的反向滲透劫機，整個研發重心，亦必須配合國家資安規範進行部署，因此，大幅壓縮期程與增加技術挑戰難度。

經緯交付國防部的兩款無人機，包含海軍監偵型與陸軍微型，均在期限內通過數位發展部資安認證。經緯航太所建構的無人機供應鏈，不只用於軍用商規無人機計畫案，真正的戰略目標，是鎖定打入全球無人機市場，取代紅色供應鏈，成為民主聯盟國家的信賴供應鏈重要一環。

經緯能在非常短的時程內，完成國家所交付的艱鉅任務，足以證明在軍民通用技術發展上，已跨越別具指標意義的一大步。

據了解，海軍司令部已規劃於2024至2028年之間，編列購置陸用監偵型無人機96架，相關採購金額上看新台幣24億元。此外，該款無人機採購案，嚴明禁止使用大陸製的零件，及相關供應鏈的產品，後續量產期若能扶植出本土的軍工供應鏈，將對於提升海軍戰力及維護國家安全產生巨大效益