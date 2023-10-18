Rivian可轉債引發擔憂 執行長親曝發債原因

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美國電動車新秀Rivian本月稍早宣布計劃發行可轉債，引發股東擔憂，該公司執行長斯卡林（RJ Scaringe）17日對此表示，發行債券的目的是要在地緣政治風險導致資本市場收緊之前，加強公司的資產負債表，並非基於現金和營運有任何擔憂而採取此措施。

Rivian曾於今年3月發行13億美元的可轉換綠色債券，隨後該公司強調其資金充足，得以支撐公司運作至2025年，不過Rivian於本月初宣布，計劃發行15億美元可轉換債券，引發投資人和供應商對於該公司財務狀況的擔憂，消息出爐後，該公司股價應聲暴跌22％。

為緩解投資人情緒，斯卡林周二出面向媒體表示，該公司目前正啟動投資以打造R2電動車，在此前提下，必須確保公司不會面臨資產負債表過度受限或過於緊繃的風險，故此，此次融資並不是因為公司資金不足，而是為了創造額外的緩衝。

Rivian目前計劃推出車型更小、價格更低廉的R2電動車，預計將於2026年開始生產。

斯卡林指出，「我們無法控制宏觀經濟環境，也無法控制政治衝突，這些都是真實存在的風險」，他強調上述風險不僅僅會影響 Rivian，也會對資本市場和資本市場的流動性構成風險。

Rivian於本月2日公布其第三季交車量，數據超出市場預期，不過產量增加之際，該公司卻未進一步提高全年5.2萬量的生產目標，使投資人大失所望，加上宣布發行債券計畫，引發投資人不安。

Rivian將於下個月初公布第三季財報，斯卡林拒絕就當前的生產目標發表評論。截至9月30日為止，Rivian的現金餘額估計為91億美元，低於6月的102億美元。