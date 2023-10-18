看見末代礦工的身影與期盼 北科大攜手高雄勞工博物館合作USR攝影展

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猴硐礦工身影，前進南台灣！北科大「猴硐礦業與勞動影像行動」USR計畫與高雄市勞工局、猴硐礦工文史館合作，於高雄市勞工博物館舉辦《末代礦工攝影展》，今（17）日起至明年4月6日展出北科大學生跨院共創的攝影作品，並邀請一同指導學子的攝影家劉子正、鍾宜杰、黃子明等，以及攝影家蔡明德等多位關心台灣礦業勞動記憶的社會人士，展出近30位創作者的心血，期盼在跨世代的努力下，持續傳承這一段充滿淚水與汗水的煤鄉勞動歷史。

高雄市勞工博物館是全國唯一以勞動為主題的公立博物館，盼能將台灣豐富且多元的勞動議題呈現給大眾，因此這回首次與北科大以及猴硐礦工文史館共同合作促成本次展覽，協助傳頌礦工們努力守護的勞動記憶。

北科大文化事業發展系學生楊穎超表示，先前在課程安排下，以末代礦工為對象，進行環境肖像（Environmental Portrait）的拍攝─以人物為主題，加入周遭環境、符號、物品等，以彰顯人物的身分、個性及心境。過程中與合作的攝影對象林正福礦工前輩逐漸熟絡，無論是攝影成果、展演實務、田野調查技巧等方面，都有很大的收穫，「最重要的是，能為台灣礦業文化的推廣與紀錄盡一份心力，發現自己與社會實踐的距離並不遙遠。」

北科大技職所研究生洪舜凱則在投入攝影的過程中，「意外發現，當礦業工程與礦工日常生活交匯時，竟能帶出非常豐富的勞動歷史與文化，讓人嘆為觀止！」

猴硐礦工文史館創辦人、同時也是參展者之一的周朝南指出，民國四〇到七〇年代，煤炭為台灣經濟撐起一片天，靠的是深入地底、拚上性命、灰頭土臉挖煤的上萬名礦工，卻漸為世人所淡忘。幸而過去三年多來，有北科大同學與老師的相助，使這群無名英雄寫下的過往歷史記憶，獲得各界廣大迴響，「我們由衷感謝北科師生的支持和鼓勵，也期待深埋在最後一批老礦工腦海裡的礦業與勞動文史，能永續發展、傳承下去。」

北科大副校長楊士萱表示，高雄是台灣少數工業起家的城市，背後的能源供給，曾有著這群末代礦工揮汗工作的身影；而北科大曾是全台首設礦冶工程科系的高等學府，也是台灣工業發展的推手。如今北科大的猴硐影像USR計畫，能在高雄市勞工博物館展出，感到榮幸之餘，也希望讓更多人認識到北科大近年傾力投注的社會人文關懷能量。

《末代礦工攝影展》策展人、北科大通識教育中心副教授鄭怡雯說明，本次展覽由「末代的浮現」、「末代的吶喊」、「末代的見證」、「末代的再造與共創」以及「末代的期盼」等五個主題所構成，以末代貫穿本展，集眾人之力，以影像訴說礦工「出坑」與盼望「重生」的故事。

北科大猴硐影像USR計畫也期待透過此展，拉起台灣東北角的礦區與南台灣工業城市的煤記憶，牽起猴硐礦工文史館與高雄勞工博物館的館館相連，同時盼望能透過展覽蓄積的能量，一起迎向坑口的那道希望之光，讓這次的「出坑」，走出台灣勞動文化保存與推廣的新道路。

展覽資訊請見：勞博館官網https://kml.kcg.gov.tw/

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