1018群益早安｜全球財經時事深度解說

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《群益早安》由群益證券投資分析師鍾俊雄為投資人深度解說全球財經事件，本集節目重點如下：

1.美國民眾消費強勁，經濟難降溫，利率下不來!2.美債殖利率再創高抑制美股財報好表現!

美國零售額預測最高，顯示消費者需求強勁，零售數據顯示，8月成長0.8%後，成長0.7%。不包括汽油，9月銷量成長0.7%。其中餐廳、汽車經銷商和個人護理店的收入強勁。勞動市場整體依然強勁，為美國人提供了繼續支出的空間。有可能促使聯準會年底前再次升息。

美國9月工廠生產有所成長，根據聯準會週二公佈的數據，上個月的經濟成長率修正為8月下降0.1%。不包括汽車生產，製造業產出成長0.4%。全部的工業生產其中還包括採礦業和公用事業，上漲0.3%。彭博社經濟學家的調查預測中位數群益早安講師並無經營任何通信群組或社群是工廠產出和工業總產值不會改變。

2.美國里士滿聯邦儲備銀行主席巴爾金：傾向於暫時維持利率水準不變，聯準會有足夠的時間觀察是否需要進一步升息。即使經濟衰退來臨，美國經濟也不會像之前那麼脆弱。由於資料發布有延遲且會被修正，不能僅依賴資料來做出政策行動。聯準會抗通膨有所進展，但還沒有達到最終目標。需要有確信證據顯示需求的放緩已對通膨產生影響。

全美住宅建築商協會(NAHB)/富國銀行的住宅建築商信心指數本月下跌4點至40，為連續第三個月下滑。彭博調查的經濟學家預測中值為44。NAHB主席AliciaHuey在一份聲明中表示，「建築商報告稱買家數量下降，因為一些買家，尤其是年輕購房者因為利率上升而被擠出市場」。

3.美國總統拜登周三將前往以色列，此次訪問旨在表明美國與其最親密的中東盟友團結一致，並幫助防止衝突席捲該地區。但原定在安曼與埃及約旦及巴勒斯坦民族權力機構領導人的峰會已被取消，約旦外長表示在加薩一家醫院發生爆炸造成500多人死亡的報導傳出後雙方共同做出了這一決定。

4.日本央行據悉討論將2024財年通膨率預期提高至2%或更高，對於本財年2.5%上調至更接近3%的水平，2025財年通膨展望可能保持在目前預測的1.6%附近。

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