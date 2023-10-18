打炒房政策下 立體廠房成不動產投資最新趨勢

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112年7月1日起《平均地權條例》新法正式上線，隨著政策日漸嚴謹，投機炒房買客無法再利用預售屋及新成屋拋售來賺取回報，面對市面上與日俱增的建案，許多不動產投資客紛紛打了退堂鼓，然而這波打房政策雖「打住」但「不打商」，讓不少投資人與建商看見希望的曙光。

各大企業蜂擁 竹科周邊總部大樓稀缺

近年台商回流，各大企業皆有意在新竹市設廠，廠房、辦公室需求遽增，一躍成為竹科地區的新寵兒，然竹科開發早已飽和，廠房選址只能轉往周遭地域，交通區位、安全管理等綜合因素，成了企業遴選公司根據地的指標。

去年隨著公道三路的開通，加上原有的茄苳景觀大道，徹底縮短香山地區與周遭城市的距離，坐落於茄苳景觀大道與客雅大道交叉口的【F PARK 景觀科技園區】，即由在地知名建商閎基建築打造的「企業總部大樓」，地處新竹科技走廊核心地帶，交通便捷，11分鐘即可抵達新竹科學園區，5分鐘可上國道1號、3號，串聯新竹地區7大工業科技園區，是企業選址的絕佳地帶。

可合法廠登 客製化的立體廠房

【F PARK 景觀科技園區】主打旗艦立體廠房，擁有78-777大坪數空間，含停車場及各項公設，一樓配置高規格的大廳與智慧門禁系統，對於企業所重視的安全管理十分有保障。

立體廠房內部格局方正，可彈性規劃為辦公室、實驗室、研發中心、產品展售中心或課程教室等，可合法廠登，符合上市公司升級需求，有專業團隊協助規劃，可因應業種進行客製化產線配置，整座立體廠房有八層樓，共有67戶，十分適宜企業夥伴共同進駐，閎基建築表示：「希望能在此打造一座新的科技產業聚落，形成產業共榮的地標。」

【F PARK 景觀科技園區】企業旗艦總部，規劃地上8層立體廠房。圖/業者提供

企業的房東 投資自用兩相宜

除了企業自用外，立體廠房也適合用於投資置產，因為是出租給企業，租金收入穩定，換句話來說，就是「讓企業幫你繳交房貸」，此外建商包租三年，保證3％的投報率，相當於什麼都不用做，就能有穩定的收入進帳，投資立體廠房，已然成為現今房產投資大熱門趨勢。