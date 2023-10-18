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《證交所》證交所改規定 刪除股票上市前登錄興櫃2個月

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【時報記者莊丙農台北報導】證交所昨日召開董事會，為配合明年起興櫃市場（含一般板及戰略新板）整併為單一板塊，刪除股票上市前應登錄興櫃二個月以上規定，另外，明訂申請股票在創新板第一上市的KY公司，董事會成員不得為單一性別，並調高獨立董事占比為三分之一以上。

證交所昨日通過多項條文，在「有價證券上市審查準則」方面：

一、配合明年起興櫃市場整併為單一板塊，刪除有關申請股票上市的本國發行公司或外國發行人股票（KY股）應登錄為興櫃一般板須滿2個月以上規定。

二、配合永續發展行動方案，明訂申請股票在創新板第一上市之外國發行人，其董事會成員不得為單一性別，並調高獨立董事占比為三分之一以上。

三、另配合無紙化，考量會計師專案審查報告已於證交所指定之網際網路資訊申報系統辦理申報作業，刪除以書面申報該報告的規定。

在「營業細則」部分：

一、配合投信投顧事業申報資料數位化措施之推動，簡化申報方式為至證交所指定之網際網路資訊申報系統上傳電子檔案。

二、配合創新板刪除股本發行總額條件，刪除股本發行總額的相關規定。

同時，也通過正瀚生技及世界健身事業上市案以及「新光一號不動產投資信託基金」受益證券（REITs）申請終止上市。

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