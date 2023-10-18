《金融》股東會電子投票出席比率 今年登近5年次高

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【時報記者林資傑台北報導】金管會為便利股東行使表決權，近年來推動公司召開股東常會應提供電子投票方式。據金管會統計，2023年股東常會共有2092家上市櫃及興櫃公司使用電子投票，電子投票出席比率達60.51％、年增0.77個百分點，僅次於2021年的62.7％、為近5年次高紀錄。

金管會為落實股東行動主義並持續提升公司治理，已要求全體上市櫃公司自2018年起，應將電子投票方式列為股東會表決權行使管道之一。同時，2022年1月中進一步發布命令，將適用範圍擴大至興櫃公司、自2023年起實施。

據金管會統計，2023年股東常會共有2092家上市櫃及興櫃公司使用電子投票，電子投票出席比率60.51％、年增0.77個百分點。電子投票總筆數約1314萬筆、總股數達3835億股，分別年增25.2個百分點及6.41個百分點，整體市場平均電子投票率及電子投票筆數均上升。

而國內外專業機構法人2023年使用電子投票股數占其總持股數比率達94.34％，年增0.22個百分點。其中，證券商、期貨商及銀行業分為91.62％、99.35％及96.74％，較去年84.25％、88.12％及75.30％顯著提升，僅保險業自99.35％略降至98.3％。

證期局副局長黃厚銘表示，金管會已督導集保結算所持續鼓勵投資人使用電子投票參與股東會，以落實股東行動主義。今年起305家興櫃公司均納入須提供電子投票方式範疇，未來將適時評估是否再擴大至全體公開發行公司。