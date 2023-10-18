美股收在平盤附近 法人：台積電法說會前市場偏觀望

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美股4大指數17日收在平盤附近，僅道瓊指數終場微漲0.04%。法人分析，中東地緣政治衝突持續動盪，預料台股市場氣氛將維持觀望，靜待鴻海科技日、台積電法說會釋出進一步資訊。

美國計劃擴大禁止向中國出口由半導體大廠輝達（NVIDIA）等企業設計的先進人工智慧晶片，美股半導體族群表現不振，同時投資人消化美國超出預期的零售銷售數據和包括大銀行在內的企業財報，美國股市17日平盤作收。

道瓊工業指數微漲13.11點或0.04%，收33997.65點；標準普爾指數微跌0.43點或0.01%，收4373.20點；那斯達克指數小跌34.23點或0.25%，收13533.75點；費城半導體指數下挫27.848點或0.80%，收3474.664點。

觀察台股產業焦點，輝達執行長黃仁勳再度來台，預計出席今天的鴻海科技日；台經院產經資料庫研究員暨總監劉佩真認為，輝達與鴻海合作應以伺服器為主，而鴻海正強力發展電動車，雙方在電動車領域也有合作空間。

台灣國際智慧能源週今天登場，今年有350家能源業者參展，其中20%為首次參展，共計1275個攤位，展覽規模創新高，較去年成長28%，國內包含台泥、台塑新智能、泓德能源、雲豹能源等企業，將展出多年來布局的相關成果。

法人分析台股走勢，近期市場不確定因素有以巴衝突、油價攀升、美中科技戰及第3季財報發布等，加上今天登場的鴻海科技日，以及台積電即將在19日舉辦法說會，研判市場會偏向觀望，靜待企業釋出進一步資訊。