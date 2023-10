4天內第2次！法國凡爾賽宮度再收炸彈威脅

【中時新聞網 栗筱雯】法國正值全境發布最高等級反恐警報期間,上周五(14日)才接獲炸彈威脅的法國凡爾賽宮,周二(17日)再度因安全理由臨時關閉,熟悉內情人士透露,凡爾賽宮又收到炸彈威脅。經過幾小時安全檢查之後,已恢復開放。

法新社報導,位於巴利郊區的凡爾賽宮(Palace of Versailles)上周六(14日)因接獲炸彈威脅臨時閉園疏散遊客,周二再收威脅,園區大門關閉。凡爾賽宮社群平台X官方帳號周二中午過後公告,基於安全理由,10月17日星期二閉園一天。

路透社引述法國BFM電時台報導,警方消息稱,有拆彈小組到場。不過,凡爾賽宮當地的警方後來表示,警方行動已經結束,封鎖警戒線已經拆除。凡爾賽宮X官方帳號也在當地時間下午3時32分(台灣時間9時32分)發文宣布重新開園。

法國北部一所學校上周五(13日)發生一名年輕車臣男子持刀闖入攻擊事件,行凶前高喊「真主至大」,造成1死3傷。

法國內政部研判,這起校園慘案與巴勒斯坦激進組織哈瑪斯、以色列最近這場大型衝突有關,政府會商後決定把反恐警報拉高到最高等級,不料上周六羅浮宮、凡爾賽宮、巴黎里昂火車站(Gare de Lyon)先後接獲炸彈威脅,緊急疏散遊客。警方事後表示都是假警報。

凡爾賽宮是法國大革命期間法王路易十六遭斬首之前的住所,也是明年巴黎奧運馬術比賽場館所在地。

文章來源:France's Palace of Versailles reopens after earlier security alert

文章來源:Versailles Palace evacuated again for security alert amid high vigilance in France against attacks