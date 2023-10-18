《金融股》台新銀力促電力淨零 全臺首家電廠融資100%再生能源

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【時報記者任珮云台北報導】響應聯合國2050淨零排放目標，台新金(2887)旗下台新銀行以實際行動支持綠電並推廣節能減碳，協助企業投入潔淨能源、儲能系統等綠色專案項目，同時，台新銀行停止承作燃煤電廠融資，目前台新銀電廠融資業務100%均為再生能源，成為全臺例。台新銀行法人金融總處執行長林淑真表示，金融業是引領社會淨零永續的關鍵力量，再生能源電廠融資將可助攻產業邁向淨零，為台灣扎下淨零基礎建設的基石。

林淑真指出，各企業減碳及淨零發展，攸關產業未來競爭力，而減碳及淨零衡量，與產品生產週期所使用的電力來源是否為潔淨能源息息相關，故再生能源發電產業成為推動減碳及淨零不可或缺的關鍵。台新銀行期盼在產業減碳淨零轉型過程中，助企業一臂之力，率先成為臺灣首家電廠融資100%屬再生能源的銀行業者，以實際行動支持再生能源發電產業發展。

政府在去(2022年)年3月正式公布「臺灣2050淨零排放路徑藍圖」，引導各產、官、學界進行永續轉型，減碳及淨零碳排，已然成為海內外共識及各國的重要發展方針，全球各大經濟體陸續啟動徵收碳費或碳稅的政策，例如歐盟碳邊境調整機制（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM）、美國清潔競爭法案（Clean Competition Act, CCA），針對進口產品之碳足跡收取費用，排碳有價化的時代來臨。

台新金真推動永續，與各家企業共同推動永續轉型，成為「台灣淨零排放協會」創始會員，並簽署加入碳核算金融聯盟（Partnerships for Carbon Accounting Financials, PCAF），接軌國際碳盤查方法學，因此持續獲得國內外專業獎項與評比機構肯定，在CDP碳揭露專案評比獲得領導等級(A-)肯定、獲選納入各項ESG指數，包含「臺灣高薪100 指數」、「臺灣永續指數」、「FTSE4Good 新興市場指數」成分公司等。