加薩醫院遇襲打亂拜登中東行 白宮：延後訪約旦

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加薩（Gaza）一間醫院遇襲釀數百人喪生後，徹底打亂了美國總統拜登原本就充滿挑戰的中東行。白宮今天表示，拜登將延後出訪約旦，此行僅會前往以色列。

綜合路透社和法新社報導，加薩醫院遇襲後，巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）旋即取消與拜登排定的會面，約旦國王阿布杜拉二世（King Abdullah II）接著也取消一場原定讓拜登和埃及、巴勒斯坦領袖齊聚一堂的峰會。

拜登原本在1天行程期間會降落在以色列特拉維夫（Tel Aviv）和約旦，而就在他動身前往機場時，白宮宣布拜登現只會造訪以色列。

白宮在聲明中指出，在與約旦國王阿布杜拉二世進行「磋商」，並考量到巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯已宣布為加薩醫院罹難者哀悼3日之後，拜登做出這項決定。

白宮聲明說：「總統對加薩醫院爆炸事件中失去的無辜性命表達最深切的哀悼，並祝福傷者迅速復原。」

聲明指出，拜登期待很快就能與埃及、巴勒斯坦和約旦領袖「面對面進行磋商」，且「未來幾天將與他們每一個人保持定期且直接的接觸」。

加薩有關當局表示，以色列軍方要為這起醫院轟炸事件負責；以色列方面則否認涉及這起空襲。加薩這間醫院遇襲時，以軍正對這塊遭封鎖的飛地進行大規模轟炸行動，造成約500人喪生。

拜登今天離開華府原是展開一場複雜外交任務，除對美國長久以來的盟友以色列展現支持，也意在緩和區域緊張，並推升對加薩的人道援助。

加薩醫院遇襲之後，在責任歸屬各方說法不一，約旦峰會又被取消下，不清楚拜登此行能發揮多少作用。

「國際危機組織」（International Crisis Group）聯合國事務專家高文（Richard Gowan）說：「這類形勢不明朗但駭人的事件增加外交難度，並升高危機升級的風險。」

他說：「拜登出訪原本意在強調美國對局勢的掌握。而這樣一起悲劇顯示出控制一場戰爭有多麼困難。」