加薩斷水斷電有解？以色列國安顧問鬆口了

【中時新聞網 栗筱雯】巴勒斯坦激進組織哈瑪斯(Hamas)與以色列之間的激烈衝突至周二(17日)進入第11天,加薩走廊北部遭遇以色列強力空襲,居民大量逃往南部卻仍處於斷水斷電無糧無藥的悲慘處境,聯合國與許多國家不斷呼籲闢設人道走廊讓物資進入加薩。

以色列國安顧問周二說,以國將允許人道援助進入加薩南部,一旦發現哈瑪斯出手干預,就會立即中斷援助;此外,人質問題是以色列核心要務。

巴勒斯坦位於加薩走廊的衛生當局周二說,當地至少3000人死於以色列攻擊,傷者超過1萬2500人。加薩走廊人道危機持續加深,外交斡旋開闢了一條走廊,但人道救援與亟欲逃離加薩的民眾卻無法通行。

美國有線電視新聞網(CNN)報導,以色列國家安全顧問哈尼比(Tzachi Hanegbi)周二召開記者會時表示,人道援助將獲准進入加薩走廊(Gaza Strip)南部,但這些援助「必須直接提供給逃離北方的人們,而非提供給哈瑪斯」。哈尼比也指控哈瑪斯「掠奪平民儲物」。

哈尼比說,以色列一直敦促加薩北部居民逃往南方,但這些警告訊息遭哈瑪斯壓制。他也聲稱哈瑪斯試圖把平民百姓當成「人肉盾牌」:「這些民眾以後無法像過去幾年那般在加薩走廊維生。」

美國總統拜登(Joe Biden)預計周四抵達以色列訪問。哈尼比表示,拜登此舉表示以色列「不會孤單」:「這是以色列史上發生戰爭期間首度有超級大國領袖到訪,以色列感謝他。」

至於黎巴嫩真主黨(Hezbollah)在以黎邊境頻有動作,哈尼比說,任何來自國境之北的威脅都令人遺憾,但「不會削弱以色列的決心」:「我們有意避免另開戰線,但就算真有新的戰線,我們也會獲勝。」他強調,黎巴嫩受到真主黨與伊朗挾持,「失去主宰命運的能力」,倘若黎巴嫩與以色列真的發生戰爭,黎巴嫩現狀將倒退不只50年,「倘若黎巴嫩來惹事,我們就讓黎巴嫩回到石器時代」。

《以色列時報》報導,哈尼比說,人質問題是以色列第一要務,政府與外國團體導論人道援助時也一樣,加薩當地人直至少有200人。不過,哈尼比說,他不會證實或否認有無任何釋放人質的會談或談判。他還警告,以色列國防軍會消滅所有參與10月7日以色列南部屠殺暴行的哈瑪斯成員:「我們會找到他們,殺了他們。」

文章來源:Israel will allow aid into southern Gaza but would halt if Hamas intervenes, national security adviser says

文章來源: Hanegbi says issue of Israeli hostages in Gaza is ‘central part’ of every discussion