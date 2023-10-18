加薩斷水斷電有解？以色列國安顧問鬆口了

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【中時新聞網 栗筱雯】巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）與以色列之間的激烈衝突至周二（17日）進入第11天，加薩走廊北部遭遇以色列強力空襲，居民大量逃往南部卻仍處於斷水斷電無糧無藥的悲慘處境，聯合國與許多國家不斷呼籲闢設人道走廊讓物資進入加薩。

以色列國安顧問周二說，以國將允許人道援助進入加薩南部，一旦發現哈瑪斯出手干預，就會立即中斷援助；此外，人質問題是以色列核心要務。

巴勒斯坦位於加薩走廊的衛生當局周二說，當地至少3000人死於以色列攻擊，傷者超過1萬2500人。加薩走廊人道危機持續加深，外交斡旋開闢了一條走廊，但人道救援與亟欲逃離加薩的民眾卻無法通行。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，以色列國家安全顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi）周二召開記者會時表示，人道援助將獲准進入加薩走廊（Gaza Strip）南部，但這些援助「必須直接提供給逃離北方的人們，而非提供給哈瑪斯」。哈尼比也指控哈瑪斯「掠奪平民儲物」。

哈尼比說，以色列一直敦促加薩北部居民逃往南方，但這些警告訊息遭哈瑪斯壓制。他也聲稱哈瑪斯試圖把平民百姓當成「人肉盾牌」：「這些民眾以後無法像過去幾年那般在加薩走廊維生。」

美國總統拜登（Joe Biden）預計周四抵達以色列訪問。哈尼比表示，拜登此舉表示以色列「不會孤單」：「這是以色列史上發生戰爭期間首度有超級大國領袖到訪，以色列感謝他。」

至於黎巴嫩真主黨（Hezbollah）在以黎邊境頻有動作，哈尼比說，任何來自國境之北的威脅都令人遺憾，但「不會削弱以色列的決心」：「我們有意避免另開戰線，但就算真有新的戰線，我們也會獲勝。」他強調，黎巴嫩受到真主黨與伊朗挾持，「失去主宰命運的能力」，倘若黎巴嫩與以色列真的發生戰爭，黎巴嫩現狀將倒退不只50年，「倘若黎巴嫩來惹事，我們就讓黎巴嫩回到石器時代」。

《以色列時報》報導，哈尼比說，人質問題是以色列第一要務，政府與外國團體導論人道援助時也一樣，加薩當地人直至少有200人。不過，哈尼比說，他不會證實或否認有無任何釋放人質的會談或談判。他還警告，以色列國防軍會消滅所有參與10月7日以色列南部屠殺暴行的哈瑪斯成員：「我們會找到他們，殺了他們。」

文章來源：Israel will allow aid into southern Gaza but would halt if Hamas intervenes, national security adviser says

文章來源： Hanegbi says issue of Israeli hostages in Gaza is ‘central part’ of every discussion