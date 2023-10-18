《金融》出國旅遊復甦 網路投保前3季件數、保費雙增

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【時報記者林資傑台北報導】金管會公布保險業網路投保最新概況，受惠國境開放後旅遊需求復甦，帶動旅平險及旅綜險需求強彈，2023年前三季網路投保件數達444.15萬件，年增達118.12萬件或36.23％，保費收入31.64億元，年增達3.12億元或10.94％，成長幅度較前8月持續擴大。

金管會統計，產險業前三季網路投保件數383.03萬件，年增79.52萬件或26.2％，簽單保費收入27.81億元，年增2.45億元或9.66％。壽險業網路投保件數61.12萬件，年增達38.6萬件或1.71倍，初年度保費收入3.83億元，年增達0.67億元或21.2％。

其中，產險業網路投保的前三大險種，依序為機車險104.31萬件、旅粽險70.6萬件、汽車險65.26萬件，分別年增17.02％、達4.34倍、18.7％。保費收入為9.56億元、3.51億元、11.02億元，分別年增19.35％、達8.75倍、18.75％。

壽險業網路投保的前三大險種則為旅平險23.41萬件、旅平險附加實支實付型傷害醫療險22.26萬件、旅平險附加海外突發醫療險13.45萬件，分別年增達近1.28倍、1.3倍及15.81倍。保費收入0.75億元、0.21億元、0.46億元，分別年增達1.88倍、近1.63倍、5.57倍。