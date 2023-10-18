《美股掃瞄》債息急升 那指收黑；晶片股走弱

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】周二美股道瓊指數和標普500指數幾近收平，那斯達克指數下跌，費半指數表現相對疲弱。最新發布的經濟數據意外強勁，使聯準會再次升息的預期升高，美國公債殖利率上揚，科技股首當其衝。拜登政府表示擬禁止更多先進AI晶片出口中國，晶片股應聲走弱，輝達重挫4.68%，台積電ADR跌0.24%。美銀等公司業績報喜，則為美股下檔帶來支撐。

數據顯示，因購買機動車和在外用餐的開銷增加，美國9月零售銷售額增長超出預期。另一份數據顯示美國9月工廠生產的成長力道優於預期。

投資人亦緊盯中東局勢發展。加薩一家醫院被炸，造成約500名巴勒斯坦人喪命，以色列和巴勒斯坦官員相互指責，而約旦河西岸及中東地區的抗議活動持續升溫。美國總統拜登周三將訪問以色列，以表達在這場剿滅哈瑪斯的戰爭中，對以色列的支持。

周二收盤，道瓊指數漲13.11點或0.04%，報33,997.65點。標普500指數跌0.43點或0.01%，報4,373.20點。那斯達克指數跌34.24點或0.25%，報13,533.75點。費城半導體指數跌27.85點或0.80%，報3,474.66點。

美國10年期公債殖利率上漲14個基點，報4.85%，再度漲破4.8%大關，創下10月6日以來新高，盤中一度飆升15.6個基點，報4.861%。對利率動向更敏感的2年期債息急升14.3個基點，報5.241%，創下2006年以來新高。

標普500指數11大類股漲跌互見，原材料股漲1.01%，表現最佳；其次為能源股漲0.98%。金融股漲0.55%，亦為美股帶來支撐。美銀第三季營收獲利均優於市場預期，股價上漲2.3%。

在重磅科技股方面，蘋果跌0.88%，微軟跌0.17%，亞馬遜跌0.81%，Alphabet漲0.45%。「AI晶片王」輝達大跌4.68%，儘管這家全球最有價值的晶片製造商表示，短期內，新的晶片出口限制不會對公司財務造成顯著影響。

台股ADR僅聯電漲0.82%。台積電跌0.24%，日月光跌1.64%，中華電信跌0.41%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數跌0.91%。

美股第三季財報季才剛登場，根據LSEG上周五的數據，分析師預期標普500指數第三季總體獲利年增2.2%。

周二美國交易所成交量總計為102.5億股，過去20個日均量為104.1億股。

紐約證交所上漲與下跌股數比為1.34：1。那斯達克交易所上漲與下跌股數比為1.35：1。

標普500指數有17檔成分股創下52周新高、6檔創新低。那斯達克指數有48檔創新高、151檔創新低。（編輯：柯婉琇）