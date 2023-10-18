《電週邊》全球雲端運算盛會 光寶科新品牌秀肌肉

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【時報記者張漢綺台北報導】光寶科技(2301)於2023年全球雲端運算盛會—OCP(Open Compute Project)首次以新品牌「COOLITE」展示創新的液冷解決方案，以及一系列尖端的電源系統與解決方案，未來光寶液冷方案將由新品牌「COOLITE」進行全球發布，光寶科技總經理邱森彬表示，光寶將持續聚焦擴大研發投資在高成長的核心領域，挹注中長期成長動能。

邱森彬表示，光寶於雲端運算領域持續推進次世代電源管理方案，以軟硬體整合能力，致力於與客戶、供應鏈打造營運與永續兼容的綠色資料中心，此次於OCP峰會展出的COOLITE液冷與電源解決方案，整合了機構、電源、散熱與軟體的技術，展現了光寶於雲端運算電源解決方案的自主設計能力，未來光寶也將聚焦持續擴大研發投資在高成長的核心領域，挹注中長期成長動能。

光寶科「COOLITE」液冷解決方案將為綠色資料中心冷卻系統採用冷板直接散熱與浸沒式技術，將伺服器與零組件浸泡在特殊的冷卻液中，這些方案解決了傳統氣冷散熱的使用侷限，有效提高散熱效率，使資料中心能輕鬆處理高性能工作的負載，同時降低能源與碳足跡的消耗，協助實現綠色資料中心實現永續運作的目標。

光寶科於OCP 2023亦展示符合OrV3標準的最新電源系統與解決方案，包括97.5% 的高電源轉換效率表現，滿足新一代資料中心的應用。OrV3產品平台包括智能的電源管理系統(PMC)，具備即時監控的功能，協助優化資料中心電力使用並確保可靠性；此外，高效率的鋰電備份電源(BBU)提供了強韌的電源備份系統，輔以智能電源管理軟體，將能源消耗模式可視化，並協助提供決策建議。

光寶科表示，運用自身在機構設計、電源系統解決方案和熱管理技術的優勢，輔以軟硬體整合的實力，搭配最新的液冷系統，以完備的解決方案提供客戶在資料中心應用中能快速部署，並實現綠色資料中心的目標。光寶持續專注於推動永續發展，致力投入綠色資料中心的先進發展。