永錩隆和復華機械 完成歐盟CBAM申報準備

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歐盟碳邊境調整機制（CBAM）10月1日起，正式進入測試階段至2025年年底，要求相關的進口商提交CBAM報告以及相關碳排資訊，第一份報告需於明年1月底前提交，是產業界刻不容緩的焦點議題，在高雄市政府經發局的輔導之下，分別屬於扣件產業與金屬加工業的永錩隆和復華機械等2家企業，已經完成CBAM申報的準備工作。

高雄經發局長廖泰翔18日表示，歐盟已於8月17日正式公告CBAM過渡期的施行細則，提供管制產品的含碳量計算方式、數據監測方法等細節，未來進行申報的主體為歐盟的進口商，但，各項產品含碳資訊仍需供應鏈廠商提供。

他說，高雄經發局將依據歐盟公告的規範，協助廠商視歐盟客戶端要求提供的資料，作為數據準備依據申報。

廖泰翔指出，目前輔導的兩家企業永錩隆和復華機械，分別為扣件業與金屬加工業，不僅都是高雄的基石產業之一，其主要的國際貿易夥伴也是歐洲，因此，需準備產品含碳量等CBAM申報資料提供予客戶

他說，藉由高雄經發局專案的全方位輔導，專人進廠協助釐清產品製程、製程用電量測、估算產品含碳量、提供CBAM申報的重點細節等，永錩隆和復華機械這2家企業，已完成基本的產品含碳量，將用於第一次申報，未來，也將評估透過數據監測記錄方法，迎戰即將到來的CBAM機制。

復華機械 IT 廠務劉俊傑表示，透過高市府的 CBAM 輔導協助，能有效釐清輸歐的合金載具盤，在不同廠區的製程排放責任與合適的計算方法、有明確方向進行廠內及供應鏈含碳量計算外，正在建造的西側建物，也以達成節能效益為設計目標，展開全面多元的減碳工作。