《金融》金融業AI應用 6核心原則、8配套措施拍板

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【時報記者林資傑台北報導】金管會為協助金融機構善用人工智慧（AI）科技優勢，正式公布「金融業運用AI核心原則與相關推動政策」的6大核心原則及8項配套措施，強調以風險為基礎的有效管理，預計今年底前進一步公布更詳盡的「金融業運用AI指引」。

金管會8月中宣布將訂定「金融業運用AI核心原則與相關推動政策」草案，經對外預告後接獲55則外界意見後，17日公布拍板的6核心原則及8項配套措施，與先前公布草案相同，但參採外界意見酌修文字，以保留彈性、更貼近金融業實務運作。

金管會拍板敲定的6項金融業運用AI核心原則，包括建立治理及問責機制、重視公平性及以人為本的價值觀、保護隱私及客戶權益、確保系統穩健性與安全性、落實透明性與可解釋性、促進永續發展等。

同時，金管會亦推出8項配套措施，包括：一、訂定「金融業運用AI指引」。二、檢視相關規範並適時調適法規。三、利用AI技術發展監理科技，四、與國際組織及其他國家金融監理機關交流合作。五、鼓勵金融業積極參與AI研發與應用及協助導入最佳實務做法。

六、檢視金融業者應用AI實際狀況檢視。七、責成各金融業公會制訂金融業運用AI系統相關自律規範及最佳實務守則。八、督導金融機構落實公平對待客戶及金融友善準則，並透過金融知識宣導活動降低數位落差等措施。

金管會表示，目前正基於上述6項核心原則研訂更詳細的「金融業運用AI指引」，依比例原則、以風險為基礎，訂定金融業宜注意事項，預計於今年底前完成，以導引金融業運用可信賴AI，發展更貼近民眾需求的金融服務，深化普惠金融價值。

金管會指出，將持續關注金融業導入AI面臨的挑戰及機會，督促金融機構強化風控、消費者保護、資安及弱勢族群數位權益，並以負責任創新為核心，驅動金融業在兼顧消費者權益、金融市場秩序及社會責任下，積極投入科技創新，促進金融服務升級，提升社會公眾福祉。