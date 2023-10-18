《基金》電動車滲透率至2030年將達35.5% 納定期定額主題型基金組合

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【時報記者任珮云台北報導】電動車被視為環境汙染解方之一，全球主要傳統汽車大廠競相轉型，普遍訂下至遲2040年，不再生產銷售燃油汽車的目標。汽車行業正在經歷轉型，雖然總銷量呈現溫和成長，但從表面上看，傳統內燃機汽車是一個正在下降的族群，而電動車則是一個成長趨動力。根據研究機構預估，受惠電動車成本下滑，至2030年電動車售價將由2023年的50,500美元進一步下降至44,000美元，且隨銷量攀升，其滲透率將由2023年的8.4%升至2030年的35.5%。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，傳統內燃車數量將在2023年達到峰值，並於2023至2030年期間以-7%的複合年增長率下降，同一期間電動車年複合增長率為24%，且至2030年電動車數量將首次高於傳統車。此外，根據研究機構Statista資料顯示，預計2023年全球電動車市場收入將達到5,613億美元，預計2023-2028年複合營收年增長率為10.07%，到2028年市場規模將達到9,067億美元，電動車市場銷量將達到1707萬輛。

日盛全球智能車基金研究團隊表示，目前市場關注點在第三季企業財報將。根據預估，約占S&P 500指數四分之一市值的大型科技公司營收年增率將達34%。此外，即便9月美股震盪，但根據美銀美林EPFR最新統計8/31至9/27的四週仍有20億美元資金逢低承接科技產業類股，累積年初迄今加碼科技產業類股資金已達近358億美元，居各產業類股之冠，顯示市場對科技產業後市並不看淡。建議投資人將智能車基金納入定期定額主題型基金組合。

在被動型的智能車基金中，包括國泰智能電動車(00893)，富邦未來車(00895)，中信綠能及電動車(00896)，永豐智能車供應鏈(00901)，新光標普電動車(00925)均可直接在台股交易。