《基金》逾40檔台股掛牌ETF明除息 最後買進日跟上

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【時報記者任珮云台北報導】明天將有逾40檔的台股掛牌ETF將除息，也意味想參與除息的投資人，今(18)日是買進最後一天。明天除息的40餘檔ETF中，包括股票型和債券型，較受市場矚目包括元大高股息(0056)、富邦臺灣中小(00733)、永豐臺灣加權(006204)、群益半導體收益(00927)、永豐優息存股(00907)、國泰台灣領袖50(00922)等。「小資親民版」市值型ETF國泰台灣領袖50 ETF(00922)每單位將配發0.57元，根據集保結算所截至10/13統計，受益人數已逾5.2萬人。債券方面，國泰投資級公司債ETF(00725B)，也在10月除息的行列，實際配息金額為每單位0.48元，兩檔除息交易日訂於10/19，最晚只要在10/18前持有或買進，皆可參與本次配息。

至於高股息ETF規模最大、擁有2309億元的元大高股息（0056）將於周四除息1.2元，以昨（17）日收盤價換算，單季配息率達3.4%；合計全年配發2.2元創下成立以來新高；元大高股息也首度揭露配息來源比率，其中股利占比57%、收益平準金占比29%。

群益半導體收益ETF(00927)」此次為今年6月掛牌上市以來第二次配息，將配發0.22元，單次配息率近1.4%，預估年化配息率近5.6%。至於永豐臺灣加權(006204)配發3.959元，該基金為年配息，以昨天收盤價87.45元計，配息率約4.5%。

國泰投信ETF研究團隊表示，投資人看好台股第四季漲升行情，持續透過買股、買台股基金、ETF進場布局，00922目前股價為16.3元(10/16收盤價)，若小資族月月存5,000元，大約3~4個月即可存到一張，張數累積有感；而會直接影響報酬率的經保費，相較市面其他市值型ETF 約介於0.185%~0.355%間，00922僅0.235%，對存股族、小資族來說相對好入手。此外，00922鎖定台股50檔領袖級企業，除了市值與獲利外，標的指數亦考量企業的「低碳轉型能力」，不錯失轉型過程中增值的企業。

至於債券型的00725B，該經理人鍾郁婕建議，投資人可透過資產配置掌握市場投資機會，除了市值型ETF外也建議納入債券ETF，配置投資等級債市，較能抵禦景氣下行所造成的信用風險。00725B具有三大特點：一、長期表現隨漲抗跌；二、經理費0.28%，費用低可省下較多的投資成本；三、持債標的鎖定殖利率4.5%以上的票息，且排除償債地位較低的次順位債券，降低債券違約率，加上目前指數殖利率已經來到6.6%，故債券價格也正處於相對低點，是存債的絕佳機會。

法人提醒，無論投資股、債ETF時，皆應留意「溢價」情況，一般ETF的折溢價在1％以內尚為合理範圍，避免買在過高溢價時，否則可能會承受交易價格與淨值收斂時的損失。