《商情》BDI漲逾2000點大關；美棉跌逾2%；大豆連2紅；期銅跌近0.1%

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時報-商情早報

1.中東危機，周二紐約期金上漲。

2.LME：10/17期銅收7970.50美元/公噸，跌6.00美元。

3.NYMEX：11月輕質原油持平，每桶為86.66美元。

4.布蘭特原油下跌1.10美元，每桶為93.15美元。

5.10/17BDI運費指數為2058.00。

6.SICOM：天然橡膠11月期貨RSS3上漲0.80美分。

7.NYCE：12月棉花跌1.92美分，每磅為83.23美分。

8.CBOT：12月黃豆粉漲9.60美元，每公噸為399.80美元。

9.10/17TRJ-CRB上漲0.71，為283.08。

10.10/17 SGX 62%鐵礦石報每公噸119.21美元，漲0.11美元。

商情綜述:

1.貴金期貨-中東危機，周二紐約期金上漲；由於美國總統拜登將於周三訪問以色列，市場隨時關注以巴戰爭，增加避險的黃金價格攀升，另外，投資人將靜待聯準會(Fed)主席鮑威爾的談話，是否進一步升息；周二(10/17)收盤報價，12月黃金漲1.40美元，報每盎司1935.70美元；12月白銀漲0.25美元；1月白金漲6.80美元；12月鈀金跌0.10美元。(王思涵整理)

2.LME基本金屬-需求前景擔憂，期銅跌近0.1%；因對全球需求前景的擔憂，歐洲和美國的消費持續疲軟，以及中國房地產行業的危機尚未緩解仍帶來壓力，致倫敦(LME)銅價下跌，但由於美元回軟，使得以美元計價的金屬價格更顯便宜具吸引力，則限制了銅價跌幅。終場周二指標期銅下跌6美元；期錫上漲128美元；期鎳下跌9美元；期鋅下跌25美元；期鋁下跌3.5美元；期鉛上漲5美元。(呂方維整理)

3.原油期貨-周二倫敦原油期貨小漲，市場靜待美國總統訪問以色列，力求能阻止中東衝突擴大，以及美國與委內瑞拉的談判可能放寬石油製裁，另外，美國石油協會API顯示上周美國原油庫存下降，支撐油價跌勢趨緩，其中美國NYMEX-11月輕質原油期貨持平，報86.66美元/桶；倫敦ICE-12月布蘭特原油期貨漲0.25美元，報89.9美元/桶。(鄧凱綺整理)

4.航運指數-需求前景樂觀，周二BDI指數漲逾2000點大關；因乾散貨市場在進入第四季旺季之前，高鐵礦石量持續提供支撐，令海岬型船運價勁增2000美元，加上烏克蘭透過羅馬尼亞黑海港口康斯坦察運送了1050萬噸穀物，致終場波羅的海乾散貨BDI指數漲逾2000點大關；其中最新報價BDI指數上漲86點，收2058點，漲幅4.4%；BCI指數上漲241點，收3659點，漲幅7.1%；BPI指數上漲12點，收作1565點，漲幅0.8%；BSI指數上漲8點，收作1277點，漲幅0.6%。(王聖為整理)

5.橡膠期貨-供應擔憂，周二大阪期膠續好逾2%；據新加坡貿易商表示，泰國和其他地區潛在的原材料短缺，正促使市場重新評估今年的供需平衡。加上日圓下跌，增加以日圓計價之大宗商品對投資人的購買吸引力，令大阪期膠收盤續好逾2%；其中大阪交易所OSE橡膠3月期貨漲2.2%，報每公斤265.2日圓；新加坡交易所SICOM橡膠11月期貨漲1%，報每公斤149.60美分；上海交易所SHFE橡膠1月期貨漲0.2%，收於每噸14775元人民幣。(王聖為整理)

6.穀物期貨-周二芝加哥穀物期貨漲跌互見，其中大豆期貨連續第二日走強，因強勁的國內需求緩解了對美國收成供應增加的擔憂，玉米小幅下跌，交易員關注美國收成進展，另外，關注以色列與巴勒斯坦激進組織哈馬斯的戰爭，並等待聯準會主席鮑威爾週四的演講，同時，交易商表示，由於黑海大量供應再次帶來壓力，小麥價格進一步下跌，終場12月小麥跌6.75美分，12月玉米跌1美分，11月大豆漲10.5美分，12月黃豆油跌0.55美分，10月黃豆粉漲9.6美元。(倪淑茹整理)

7.棉花期貨-需求疲軟，周二ICE棉花期貨跌逾2%；受累於中國對美棉需求降低，打壓美棉價格，引發市場的擔憂，以及芝加哥小麥期貨下跌，同步令美棉連兩日下跌；終場ICE美國交易所2號棉花12月棉跌2.25%，報每磅83.23美分；中國鄭州商品期貨11月期棉結算跌1.49%，收報每公噸16850元人民幣。(王思涵整理)

8.鐵礦石期貨-需求改善，大連鐵礦石漲近1.8%；因庫存較低，以及部分鋼廠持續減產，導致消費下降的速度慢於預期，疊加鋼鐵需求的改善也提振了市場前景情緒，交易商對近期需求前景保持樂觀，以及煉焦煤和焦炭延續漲勢，致大連鐵礦石期貨價格上揚。終場周二新加坡交易所62%鐵礦石近月漲0.09%，報每噸119.21美元；大連期交所9月交割鐵礦石漲1.77%，報每噸746人民幣。(呂方維整理)(商品行情網)