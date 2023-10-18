大葉高島屋週慶人潮漲2.2倍！

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天氣漸冷，百貨週年慶買氣正持續熱燒中！29年天母元老百貨大葉高島屋2023週年慶傳捷報，國慶連假期間湧入近20萬人潮，是去年2.2倍，不啻是為全新改裝後的大葉高島屋團隊注入一只強心針。自10月17日至24日期間，再接再勵推出PART II加碼活動，針對化妝品、內睡衣推出全卡友滿3千8百元送價值4百元點數與APP會員加碼送3百元券，還有各樓面指定區域、全館滿額來店禮，以及12家銀行刷卡禮，最高回饋高達16%。

10月24日前於5樓DOZO Market舉行內睡衣特賣，華歌爾、黛安芬、LADY、又莉、西蒙佩兒、羅絲美睡衣等祭出買1送1、2件5折，日本家居用品生活雜貨大廠-艾美迪雅，也在此舉辦全台唯一一場絕版品特賣會，每件商品99元至299元之間。

活動期間，逢周末假日還有北部百貨獨家的美人魚餵食秀表演，Mia C’bon頂級超市周五六日全面9折外，更於10月21日安排青森縣長與青森蘋果小姐特地來台推廣土崎蘋果，加上大葉高島屋全館各專櫃祭出買1送1、5折至8折不等獨家折扣優惠，有望達成週年慶8億元目標，較去年成長3成佳績。

國門大開與氣溫驟降助攻，旅遊禦寒服飾大衣、保暖家電、保濕護膚保養品等備貨量齊全，不少人趁週年慶折扣最大期間購買高單價商品，因應換季汰舊換新、婚嫁與新居落成等需求，季節性與環境清潔家電需求暴增，除溼機、電暖器、空氣清淨機銷量較去年成長1成。

服飾部分，德國冬季奧運指定品牌Bonger自9月移到1樓名品區後，機能性單品炙手可熱；2樓女裝區的上班族服飾大衣則祭出4折起吸客，包括新進櫃的IRIS毛料大衣4折、TOP-DO雙面穿連帽毛料格紋外套7折、日系少女服飾nop de nod 大領片短版大衣45折。APP會員於1樓名品珠寶區當日累積1萬元贈1千元券，或於2樓女裝區單筆滿3千8百元贈百元券，憑大葉高島屋LINE券再享指定專櫃85折或現折1百元等加碼優惠，預計整體業績成長近1至2成。

受惠疫後生活型態，民眾愈發重視睡眠品質，功能性床墊及名床銷售提升，像是TEMPUR價值28萬8千元新品SOFT 25cm雙人床墊，週年慶特價約23萬元，一推出即有消費者預訂。另外，像金格名床原價6.2萬元的天夢Natural睡床、Sealy席伊麗原價9萬元的美夢天地雙人床墊，特價下殺4.5萬元至4.8萬元間，等於53折至73折，詢問度也較上月高，活動期間APP會員於4樓食器/寢具區或5樓家電區，還可享當天單筆滿2萬5千元贈5百元券，回饋省更多。

◆大葉高島屋2023週年慶線上DM https://www.dayeh-takashimaya.com.tw/dm_overview.php