勞動部「移工留才久用方案」 中階技術人力協助雇主真給力

自去年4月30日起實施「移工留才久用方案」，勞動部積極鼓勵國內雇主可將現有所聘僱符合資格的優秀資深移工申請轉任或於聘期屆滿後聘僱為中階技術人力，對於雇主及轉任的移工有相當多的好處及優點，且申請流程也相當簡便。另為進一步鼓勵雇主申請聘僱中階技術人力，勞動部近期也修法縮短雇主辦理國內求才招募期間，以利雇主加速取得中階技術人力聘僱許可，積極協助雇主申辦中階技術人力。

位於高雄市一家成立近40年的半導體封裝及測試業製造公司，知悉勞動部推動「移工留才久用方案」後，即陸續將廠內現有聘僱或曾聘僱已返國，總計逾80名優秀資深移工申請轉任為中階技術人力。雇主表示，該公司是一家激勵人才、鼓勵人才、尊重人才的企業，公司聘僱本國員工很多，也聘僱不少移工，但先前因移工受限在臺有工作年限的規定，公司僅能讓僱用10幾年的優秀資深移工返國或前往其他國家工作，所以在得知政府推動「移工留才久用方案」時，就積極配合政策提供更優質的薪資待遇與工作條件，將所聘僱具有一定程度技術的優秀資深移工申請轉任為中階技術人力，而這些轉任中階技術人力的優秀移工，實質上也晉升為小主管，使廠內其他資格尚未符合的移工有努力的目標，進而提升全體移工向心力，並成為公司長期穩定的生產力，因此該公司對於政府推動「移工留才久用方案」政策給予高度的評價。

另外，該公司所聘僱轉任中階技術人力的阿諾亦表示，獨自扶養4個小孩的他是家庭主要的經濟收入來源，為了能給小孩穩定的生活，選擇離鄉背井來到薪資福利及工作環境都相對家鄉優渥的臺灣工作。他時常與同鄉朋友聊天，也發現在臺灣工作，公司提供的薪資福利與升遷制度很完整，在公司工作的環境與氣氛也都很融洽，讓他覺得很有安全感，這也是讓他會繼續留在臺灣工作的重要原因。因此，當公司詢問他是否想轉任中階技術人力時，他二話不說就同意了，他很高興能受到公司的賞識與重用，同時也希望能長久定居留在臺灣，未來能有機會取得在臺灣永久居留的身分。

勞動部說明，為積極協助產業類雇主留用優秀資深移工，目前已採行許多簡化措施，縮短雇主辦理中階技術人力國內求才招募的期間，以利雇主加速取得聘僱許可。目前已經核准逾千家產業類雇主聘僱中階技術人力，勞動部呼籲符合申請條件的產業類雇主積極提出申請，為企業的長期發展提供穩固優質的勞動力，創造雇主與移工雙贏的局面，進而提升我國整體產業及經濟發展的競爭力。

雇主或民眾想瞭解更多申請資訊，可上「留用外國中階技術工作人力計畫資訊專頁」查詢相關規定與更多訊息，或電洽電話服務中心（02）8995-6000，將由專人提供諮詢服務。