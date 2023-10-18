緯創股價跌不停 法人這樣看輝達的影響

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美商務部宣布，計畫限制向中國出售更先進的人工智慧晶片，受此影響，輝達(Nvidia)周二股價下滑4.68%，市場擔憂會對相關台灣供應鏈造成負面影響，台股AI概念指標股緯創(3231)近期股價表現更顯疲軟，今(18)日早盤開低後，股價持續弱勢，10點過後出現急殺，跌幅約6%，引發投資人關注。

法人認為，美國如果真的更新限制企業出口AI晶片與晶片製造工具至大陸的規定，對台灣電子下游相關供應鏈影響，主要在幫Nvidia代工模組的鴻海(2317)及緯創，不過輝達AI GPU模組跟基板相關營收占相關供應鏈的整體營收比重低，預估影響也有限。

美商務部宣布，計畫限制向中國出售更先進的人工智慧晶片，市場消息傳出，本次禁令除涵輝達H800和A800 PCIe/模組外，L40S都在本波禁令之內，市場擔憂，若禁令擴及降規版L40S，輝達恐完全失去中國AI市場，並對相關台灣供應鏈造成負面影響。

群益投顧表示，以輝達AI GPU各階段成品來看，模組主要生產廠商是鴻海， Nvidia AI GPU基板的供應商有緯創與鴻海，因此如果美國進一步的限制Nvidia 與其它廠商對中國出售先進的AI晶片，而使Nvidia對中國AI GPU的出貨減少，推估對鴻海與緯創會有影響。

不過，群益投顧推估，生成式AI伺服器相關營收占鴻海2023年與2024年整體營收比重約在5%以內，因此假如鴻海受美國禁令影響，出貨的輝達AI GPU模組跟基板減少的話，推估對鴻海整體營收影響在1%以內。

在緯創的部分，緯創先前曾表示AI伺服器在2023年可望貢獻營收200-300億元，在2024年可望貢獻的營收上探600億元，以市場共識預估緯創2023年與 2024年營收為8,823億元與1兆87.24億元來看，AI伺服器占緯創整體營收比重僅約為3.40%與5.95%，因此假如緯創受美國禁令影響，出貨的輝達AI GPU 基板減少的話，推估對緯創整體營收影響也有限。