Fed升息機率升、輝達領跌 台指期早盤挫百點

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美國9月零售數據月增0.7％，大幅高於預期值0.3％顯示經濟強勁，法人指出，聯準會（Fed）12再升息的機率由32.7％增加至42％。另一方面，美國政府為了阻止中國軍事發展，加大AI晶片輸出禁令，輝達A800、H800晶片受限制，股價大幅收跌；台指期18日早盤下挫141點或0.85％，暫報16,510點。

美股四大指數17日收盤跌幅有所收斂，由銀行股的亮眼財報撐盤，道瓊指數收漲0.04％，其他主要指數則收在1％以內的跌幅。二年期美債殖利率攀升11個基點至5.20％，十年期美債殖利率則維持在4.8％以上水位。

美國總統拜登今日將訪以色列，對以色列對哈馬斯的戰爭表示支持，在出訪前夕，加薩一家醫院發生爆炸，導致約500名巴勒斯坦人喪生。巴勒斯坦極端組織認為，拜登訪問以色列，目的是向以國提供經濟和道義支持，鼓勵以軍屠殺更多巴勒斯坦人。

元大期貨表示，9月美國零售銷售數據超乎預期，Fed可能將利率更長時間地維持在高位，美債殖利率飆高、美股震盪整理；展望後市，以哈衝突仍有擴大可能，加上油價居高不下，不利通膨控制，台指期上檔仍然有壓。

另外，中東局勢緊張有利金價上行，不過美國通膨難以降溫，市場關注本周Fed官員的發言，可留意黃金波動放大的交易機會。另外，今日將公布中國第三季GDP，可留意A50、人民幣、銅、白銀的行情波動。

台灣期交所內的商品交易情況，半導體30期貨下跌42點，指數來到4,405點；國外指數部分，東證期貨下跌6.25點，來到2,290.5點；美國道瓊期貨上漲18點，指數暫報34,090點；美國那斯達克100期貨下跌54點，成交價15,220點。