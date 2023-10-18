《國際金融》企業獲利不佳 歐股收小黑

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】歐洲股市周二收在小跌。一系列悲觀的企業獲利報告和政府債券殖利率的走高，掩蓋了能源股上漲和中東衝突緩和的樂觀情緒。

周二泛歐Stoxx 600指數收盤小跌0.44點或0.10%，為449.76點。藍籌的Stoxx 50指數收在持平。

美國總統拜登預定周三拜訪以色列，已凸顯出美國對哈瑪斯戰爭的支援。

Capital.com分析師Daniela Hathorn說，市場正押注於一個事實，即衝突不會變得太糟糕。美國外交正在發揮作用，戰爭仍將是受到高度控制和區域性的問題，不會影響到更廣泛的市場。

營建材料股領跌0.9%；此前歐盟執委會表示，正對幾個成員國的營建化工業者進行突擊和反壟斷檢查，因為這些公司涉嫌從事反競爭行為。

美國公布零售銷售數據，表現超出預期。擔憂聯準會的進一步加息，歐元區債券殖利率上揚，並給予股市壓力。

雖然地緣政治緊張局勢，引起市場的注意力，但投資人仍然關注政策官員的評論，以尋找聯準會和歐洲央行利率行動的線索。

追蹤能源價格上漲，能源股上揚0.3%，並緩和了大盤的跌勢。

在個別股票中，愛立信大跌5.9%，股價來到近六年新低；此前該公司的第四季業績財測，未達到外界預期，同時並指出行動網路業務復甦的不確定性。

諾基亞的股價也跟隨下跌，歐洲的電信股指數下跌0.8%。

挪迪克半導體(Nordic Semiconductor)大跌20%；此前該挪威晶片製造商公布第四財季的營收遜於預期。

飛機引擎製造商勞斯萊斯宣布裁員2500人，股價上揚1.2%。歐洲的航空和國防指數上漲1.2%，為漲幅最高的板塊。