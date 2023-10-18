鄭文燦：台積電應會根留台灣 政院會全力協助設廠

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由於土地徵收引發居民抗議，台積電17日正式宣布不再考慮進駐龍潭園區三期，未來將另尋他地。行政院副院長鄭文燦18日表示，台積電應該會根留台灣，行政院在未來，不管台積電選擇在哪裡設廠，都會全力協助，務必要讓台灣的半導體產業，特別是先進的製程能夠留在台灣，擴大領先地位。

鄭文燦18日出席2023年「台灣國際智慧能源周」及 「台灣國際淨零永續展」開幕典禮受訪，媒體問及怎麼看台積電不考慮在龍潭設廠，是不是桃園市長張善政選前承諾選後就放生？以及台積電首次在台灣尋覓土地受挫，政府如何協助尋覓新的設廠點？

鄭文燦說，台積電是世界級的公司，經過三年評估才決定落腳龍科三期，那龍潭科學園區已經有台積電的先進封測一廠、二廠在營運，在自己擔任桃園市長任期當中，也完成了龍科二期的這個徵收，那現在龍科的一、二期的進駐率是99％，龍科三期對高科技產業的發展有它的必要性跟合理性。

鄭文燦說，桃園是一個投資區域非常好的地方，擁有很好的招商條件，我們要盡最大的力量來克服所有的困難，政府站在第一線，面對問題、解決問題，能夠尋找雙贏這才是正確的這個做法。

鄭文燦說，這三年的評估當中，針對各種條件，事實上都評估過了，也對未來的整個區域的發展構想提出了很好的想法。台積電應該會根留台灣，行政院也會在未來，不管台積電選擇在哪裡設廠，都會全力協助，務必要讓台灣的半導體產業，特別是先進的製程能夠留在台灣，擴大領先，這個也是我們過去長期的政策。

鄭文燦說，其實自己本身也要主持半導體產業專案小組，針對產創10-2也擴大了投資低減，另外也在今年編列預算提出了晶創計畫，擴大對IC設計的產業投資，明年編列了120億元，政府對半導體及IC設計產業是非常支持的，希望中央跟地方大家同心協力，讓台灣的護國群山都能夠得到很好的發展，這個才是我們的責任。