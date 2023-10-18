日立冷氣捐贈全國中等學校技藝競賽用空調 力挺嘉義高工培育空調人才 扎根技職教育

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日立冷氣長期投入空調教育，培育冷凍空調人才投入業界。今年11月全國高級中等學校學生技藝競賽工業類，由國立嘉義高工執行競賽活動，日立冷氣秉持技術扎根、栽培人才的永續理念，特捐贈15台搭載最新空調洗淨科技-凍結洗淨2.0+的尊榮系列機種，供嘉義高工作為教學用空調設備、技能競賽用機及競賽獎品使用。捐贈儀式於9月28日上午舉行，日立冷氣總經理羅淮正出席活動時表示：產業要進步成長，需要源源不斷地投入優秀新血，才能讓整個產業擁有強健的體質，日立冷氣對於空調人才的養成與培育向來不遺餘力，相信讓學生得到更好的教育，就是對整個空調產業最好的貢獻。嘉義高工陳瑞洲校長代表致贈感謝狀，羅總經理亦肯定嘉義高工「百年樹人」的輝煌校史與成果。

人才是產業的源頭活水，日立冷氣長期以行動支持冷凍空調從業人員專業技能的提升，耗費巨資成立業界唯一甲、乙、丙級「冷凍空調裝修技術士檢定場」的國家考場，培育源源不絕的空調人才投入業界，成為技職證照制度的一大助力，並提供多所大專院校空調相關科系獎助學金，同時也捐贈教學用先進變頻空調產品及設備協助校方進行技術訓練，與業界實務接軌。長期贊助學生參加國際技能競賽，針對備賽提供技術與經費協助，成為選手奪牌之路的一大助益。

日立冷氣尊榮系列搭載凍結洗淨2.0+科技，能使空調機內熱交換器凍結、解凍達到洗淨效果，再以熱風運轉同時加熱熱交換器，加速機體內部乾燥、抑菌。獨家電離科技透過室內機風扇逆轉，將電離淨化離子充滿機體內，達到長時間高效抑菌；或正轉風扇由風道吹出，淨化室內空氣中PM2.5等細懸浮微粒，搭配多項淨化科技全面提升室內空氣品質。還能透過雲端智慧控APP進行遠端操控，能依智慧排程依離家距離自行啟動或關閉，使用更便利。

日立冷氣身為空調業界唯一連續12年榮獲天下企業公民獎的企業，從教育、體育、文化、慈善公益和偏鄉關懷等多元面向回饋社會，以實際行動落實企業ESG，響應政府政策設置空調業界單一最大太陽能光電場域，以永續精神傳遞日立冷氣的幸福溫度，積極實現「珍愛地球．深耕台灣」的企業願景，使國人「享受幸福溫度、呼吸最好空氣」。