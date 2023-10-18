匯聚科技總座郭永福贊助六年 中華滑冰小將蔡玉鳳取得冬季青奧資格

體壇花式滑冰運動再現新星！日前全國花式滑冰菁英賽國手選拔名單出爐，蔡玉鳳、邢方宇、蔡喬同，三位女子小將分別取得2023亞錦賽中華台北代表隊參賽選手。更特別值得一提的是，蔡玉鳳在2023亞錦賽奪得金牌後，接著在青年大獎賽日本站中獲得中華台北2000年來第一面銅牌，取得2024年在台北舉辦的世界青少錦標賽參賽權，所得賽事積分更獲得台灣有史以來第一人參加冬季青年奧運會花式滑冰女子組參賽選手。六年來，長期贊助滑冰小將的匯聚科技總經理郭永福表示，蔡玉鳳是位相當難得的花式滑冰選手，在年僅14歲的年紀就替台灣取得冬季青年奧運會參賽國家之一，期待未來成績能更上一層樓，替台灣爭取更多冬季運動獎牌。

郭永福說:「不僅是棒球或籃球，台灣的體育實力人才本身就很強，自己的孩子也熱衷於冰上運動，在六年前看到小女孩們為了花式滑冰盡心盡力，深知國內體育署經費資源有限，便興起了贊助念頭，起初有六位小將參與，幾年後因為自身條件因素退出了訓練，至今還有三位小將還持之以恆的努力，果然不負重望，皆取得亞錦賽中華台北代表隊參賽資格，日後也將飛往世界各地比賽，相信不久將來都會在世界舞台上發光發熱。」

匯聚科技總經理郭永福強調，身為3C家電代理商，自認為企業本身在求營利時應該回饋於社會，栽培國家棟樑，每個孩子的天賦都不同，只要找對方向，都能有非常好的成績表現。花式滑冰可能不是政府重點栽培的體育項目，但確實人才濟濟。呼籲體育署、體委會能更加重視，在沒冰雪訓練環境的台灣(標準冰場只有一座遊客冰場小巨蛋)，要對冬季運動多點關心，世界上的花式滑冰成就頂峰大都會在青少年時期就達到，應瞭解其運動年紀的特殊性，如何延續訓練資助、敘獎明確為重點，現在本土選手這幾年的努力都達到青少年奧運水準了，應該多把目光投向這群小眾又努力替台灣爭取光榮的選手們，而藉由匯聚科技拋轉引玉下，也期盼國內的企業都能共同參與贊助響應，發揮台灣的孩子潛力，找到自己的一片天。