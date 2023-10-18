三大理由 台南永康中古屋房價5年平均漲80％

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伴隨台南房市交易熱度的不斷升溫，連結台南市區和南科的永康區，吸引了大量建商進駐，區內新案開價屢創新高，就連中古屋市場也全面受到帶動，永康中古屋從2019年的每坪售價11.4萬元，漲至目前的20.6萬元，5年上漲80.7％，超越新成屋的漲幅47.7％。

東森房屋永康小東加盟店店長羅正穎18日表示，購屋民眾之所以轉向中古屋市場，主要有以下三點原因。首先，從實用性的角度來看，現在市面上很多新建大樓華廈的公設比都在35％以上，而中古屋的公設比可能只有25％上下、甚至更低，相比之下，中古屋的室內坪數會更加實在。

再從裝潢成本的角度來看，新成屋的家電傢具、裝潢設備大多都需要自行添置，林林總總加起來，也要花費上百萬，但，如果遇到屋況保存良好的中古屋，基本上購屋民眾可以承接大部分硬裝。

另外，近期討論熱度頗高的平均地權條例，對新成屋、預售屋的換約轉售做出了嚴格的限制，這也會讓部分原本打算購買新建案的民眾卻步，進而轉向中古屋市場，帶動中古屋交易量能的走揚。

羅正穎表示，永康位於台南市區和南科的中間，又有南鐵地下化、捷運藍線、北外環等建設利多加持，未來發展性不言而喻。目前永康以復國商圈、大橋商圈的中古屋交易最為熱絡，這兩個商圈發展比較早期，區內生活機能已經相當成熟，目前上述商圈內中古屋的房價普遍落在1~2字頭上下，總價1,000~1,300萬元左右，就有機會買到屋況還不錯的中古大樓或透天，CP值很高，買方除永康在地換屋族、首購族外，也有不少是在南科、仁德、大灣等地工作的就業族群。

東森房屋研究中心副理黃勝暉表示，最近幾年台南房價呈現井噴式成長，就以永康來說，前兩年還能看到不少1字頭的物件，但現在永康新建案的開價基本都已經達到3～4字頭的行情，就連中古屋也要2字頭上下，而且未來隨著各項重點建設的落實，永康房價繼續穩步攀升的可能性很高。