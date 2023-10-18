賴清德向美商承諾：建立穩定有原則兩岸關係領導力 確保供電穩定

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副總統賴清德17日出席「台灣美國商會」（AmCham Taiwan）午餐會，以「台美共好，Stronger Together」為題進行演講，針對美國商會關切的區域和平穩定及兩岸關係，他喊話表示，將建立穩定而有原則的兩岸關係領導能力，建立和平四大支柱，他並承諾確保供電穩定，推動台灣能源及淨零轉型。

賴清德就台美貿易、能源轉型、醫療體系、生醫產業、區域和平穩定等，分享觀點與想法，全場以英文演講。

他提到，台美洽簽「21世紀貿易倡議」時，AmCham也扮演關鍵性的角色。目前兩國經貿關係持續擴大，台灣過去5年赴美投資金額，已成長4.3倍。現在台灣已是美國第8大貿易夥伴，美國是台灣第2大貿易夥伴。根據AmCham 2023年的調查報告，有88％會員預計未來繼續在台灣維持或擴大投資，他感謝大家對台灣的信心。

談及能源轉型，賴清德指出，淨零轉型是世界的共識，也是台灣的目標。我們的能源政策有三個目標：第一，是穩定民生供電；第二，是確保產業供電無虞；第三，則是要響應2050淨零轉型目標。我們會確保產業及民生供電的穩定。在蔡總統執政任內，新建大型機組容量，過去7年核定6座電廠、18部機組，合計1701萬瓩。放眼未來台灣的用電需求，每年約新增100萬瓩，到2030年約新增700萬瓩。除再生能源外，台灣大型機組預計將增加910萬瓩，未來台灣供電狀況會越來越穩定。

另他指出，我們會持續發展多元綠能，確保供電穩定的前提之下，推動台灣的淨零轉型，包括「能源轉型更安全」、「企業轉型更有競爭力」、「生活轉型更永續」、「社會轉型更具韌性」等4個轉型。

賴清德也提到，要加速台美在能源先進技術合作。他說，能源是臺美兩國近年來合作進展最快速的領域，尤其電動車產業。美國拜登總統在2021年宣布，預計在2030 年前達到減碳至少50％，2050 年前實現淨零碳排目標。在此同時，美國有關氫能、儲能等先進能源技術，也是世界領先。相信淨零轉型是兩國共同的目標，未來更是兩國可以加速合作的項目。

談及建立共好的醫療體系，他指出，未來在醫療上有幾項目標，第一，要降低國人的不健康年數，打造一個「健康台灣」。根據國健署的統計，目前國民平均餘命延長到81歲，可是不健康年數也達8年之多。我們的願景是讓國人活得越久、也健康越久。首要作法是通過一個原則性的「健康憲章」，擴大醫療與非醫療跨領域的合作，並完成提升醫療品質、改善醫事人員工作環境等工作項目。

他進一步指出，第二，加強對癌症的防治，擴大台美在癌症領域上的合作。拜登總統在2022年已經宣布將重啟「癌症登月計畫（Cancer Moonshot）」，該計畫和全世界7個國家共同進行癌症研究及治療，台灣就是其中之一。他也已公開宣示會帶領臺灣，在2030年的時候，達到癌症死亡病人減少三分之一的目標。

第三，未來，他會與國際上的夥伴共同合作，將台灣的生醫產業提升為「兆元產業」，讓ICT、醫療服務及生物科技等產業結合在一起，很高興看到這幾年來台美在生醫產業加速合作。例如，美國生醫大廠莫德納已經與中研院簽訂「合作意向書」。

談及兩岸關係，副總統強調，他會在蔡總統「四個堅持」基礎下，包括「堅持自由民主的憲政體制」、「堅持中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「堅持主權不容侵犯併吞」、「堅持中華民國臺灣的前途需遵循全體臺灣人民的意志」等，繼續推動「民主和平四大支柱」，充實臺灣自我防衛的能力、強化臺灣的經濟安全與科技實力、建立與全世界民主國家的夥伴關係，並建立穩定而有原則的兩岸關係領導能力，守護區域的和平穩定。

賴清德說，台美關係已經達到史上最好，AmCham所有1,200名會員、570家企業，不僅在兩國的友誼中發揮無遠弗屆的影響力，更在未來的人工智慧、生醫產業、潔淨能源等領域，發揮關鍵影響力。只要我們團結在一起，臺灣一定會更好，世界一定會更好。賴清德在會中也接受提問，針對人才政策、後疫情時代產業發展及兩岸關係等議題進行回應。