【信託有愛 徵影活動】加入臺藝大生力軍

金管會於2020年9月1日發布信託 2.0「全方位信託」推動計畫，期許信託業者發展為客戶量身訂作之全方位信託業務，而後於2022年9月29日發布信託2.0「全方位信託」第二階段推動計畫，持續鼓勵信託業發展與時俱進的信託服務。工商時報秉持信託精神，舉辦第二屆【信託有愛 徵影活動】，邀請青年學子拍攝以信託業實務多元案例為基底之創意短片，執行委員會於10/7前往國立臺灣藝術大學視覺傳達設計學系宣傳徵影活動。

國立臺灣藝術大學視覺傳達設計學系講師呂威瑩對於此次徵影活動非常認同，期待同學們能透過此次競賽認識並了解信託價值，另一方面增進拍攝影片的硬實力，增添同學履歷豐富度。執行委員會先以2022兩支金質獎影片展示去年學長姐最終的呈現結果並讓同學對於信託有基礎的認識，接著針對徵件辦法進行詳細說明與提醒，最後介紹策略單的基本架構與提醒同學們在切合策略單中案例故事的信託本質基礎上，能夠盡情發揮年輕人的創意，共同打造「信託的多元宇宙」。

臺灣中小企業銀行業師李浩鈞指出信託2.0不只是冷冰冰的投資理財工具，更是對社會大眾量身訂做，最有溫度的普惠金融，期望能透過「信託」真正落實社會安全，他也提到臺灣企銀以解決住宅老化問題及改善居住品質為社會使命，並點出此次的策略單主題---「別讓家中長輩住危樓，不動產信託結合都更危老，打造樂齡居住環境安享晚年生活」，李浩鈞提到現今老人住老屋的社會問題，沒有電梯的老舊公寓對於老年人上下樓梯就是一件苦差事，更別提這些老屋大部分缺乏消防系統及耐震功能，大大顯現出老人安養、照護的人道危機，而這些問題透過「不動產信託」結合都更危老能大幅降低老屋在重建中的種種問題，在不動產開發（包含都更、危老）上若能善用信託機制，不僅可以保障不動產開發案中各關係人之權益，還能透過契約約定由銀行管理相關資產並專款專用，最後待興建完成再由銀行將新房子分配給指定受益人，達成建案順利開發之目的。

臺灣中小企業銀行業師李浩鈞於最後提醒同學對於策略單內容有任何問題都歡迎直接打電話諮詢，並期許同學們能拍攝出全然不同的創意影片，向社會大眾呈現信託的多元樣態。2023【信託有愛 徵影活動】徵選3分鐘內創意影片，活動免報名費並設置豐厚獎項，歡迎各大專院校學子報名，報名於11月13日截止，詳情可洽活動官網。