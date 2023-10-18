2023台灣創新技術博覽會 元智成果斐然

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元智大學團隊參加2023台灣創新技術博覽會嶄露豐碩成果，超過 500件專利技術作品競逐獎項，今年7件專利技術作品參賽，奪得2件企業特別獎、1面金牌及3面銅牌，成績表現亮眼。

元智大學電機系方士豪教授發明專利「基於毫米波雷達的人數偵測方法」獲得友達光電企業特別獎及銅牌殊榮，方士豪表示，本專利是一種基於毫米波雷達去偵測人數，利用毫米波雷達在範圍內對多個人體發射訊號，訊號通過移動中的人體反射而由雷達接收形成點雲，將處理後資料進行移動平均特徵，提取處理來判定多個移動中的人體數量。

另機械系翁芳柏教授提出「燃料電池與燃料電池的製造方法」獲得鴻海企業特別獎，翁芳柏說氫能燃料電池能有效解決傳統鋰電池電動車在充電樁不足、成本大等問題，同時也能增加續航里程、容易回收、避免電池穿刺引起火災等問題。本專利金屬織網結構雙極板成功減低製造成本、電源體積與電源重量，尤其應用於救援無人機、運輸無人機與軍用無人機。

此外，電機系黃建彰教授以「雙面探針量測校正結構與校正方法」申請專利獲得金牌殊榮，黃建彰指出，本專利針對晶圓級垂直結構，諸如矽穿孔、玻璃穿孔與印刷電路板電鍍穿孔等，高頻特性進行校正量測，相較現有技術更具精確與節省測試時間等優點，IC設計、半導體、封裝測試或印刷電路板業者皆可應用。

電機系施皇嘉教授提出「多維度感測智能球」則獲銅牌殊榮，專利以多維度感測智能球之設計及實現為主題，具備指力及運動感測之棒球為例，實現感測手指力量及偵測球體飛行速度及轉速之邊緣運算設備，配合藍芽無線傳輸，將指力及球體運動參數傳送接收伺服器，可即時提供運動員最精密及最直接之運動表現回饋，使其得以自我感知及重覆修正投球姿態。

電機系張志豪教授提出「可撓式透明電極以及應用可撓式透明電極之可撓式有機發光二極體結構」獲銅牌。張志豪說，可撓式透明電極目前多採用三明治結構，本發明提出雙層結構，利用極薄的銀鉻合金及具可撓、高功函數及高穿透度的鉬摻氧化鋅鎵，可使雙層複合電極兼顧導電性、穿透度及可撓性，對於發展可撓式有機發光元件極具潛力。

元智大學研發長方士豪表示，元智大學近年積極擴散研發能量至產業界，除鼓勵師生團隊創新研發，亦推動實務教學及國際技術認證，輔導鄰近工業區提升產學研鏈結合作平台，建立更完善之人才培育體系。