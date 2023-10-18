疾管署再次說明有關緊急採購不良家用快篩試劑處理方式

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對外界質疑採購韓國進口不良快篩試劑，疾管署18日再次說明後續處理方式為「未使用部分回收換新、已使用部分不付款」：

一、有關外界提及未追討貨款一事，其緣由始於嘉碩生醫電子股份有限公司交貨之家用COVID-19抗原快速篩檢試劑屬不良醫療器材案，涉及履約爭議，該公司於今年2月18日向行政院公共工程委員會申請履約爭議調解，主張疾管署應給付全數貨款4億7,500萬元，爰疾管署於今年3月15日發函主張該署保有追討已支付貨款之權利，另持續請該公司依指揮中心指示退運回收試劑並辦理換貨，且因已進入工程會履約爭議調解程序，該函結論亦敘明將待履約爭議調解決議後再做決定。

二、2家廠商交貨之家用快篩試劑已使用部分共計約163萬劑（含森昌公司30萬劑，價額2,850萬元；嘉碩公司133萬劑，價額1億2,600餘萬元），該署立場皆依工程會針對森昌公司之調解建議，試劑價額為0元之相同處理方式。森昌公司不接受工程會前述試劑價額為0元之調解建議，故調解不成立，此部分疾管署之前並未付款，仍依工程會調解建議不再付款。嘉碩公司因知悉工程會可能做成與森昌公司類似之調解建議，故自行撤回調解申請，該署將循法律途徑請該公司退還已支付款項7,772餘萬元（該署扣留尾款4,842餘萬元亦不再支付）。

三、嘉碩公司當時未使用而回收369萬餘劑，該公司已於今年3～4月重新進口新一批等量之試劑，並經食藥署於邊境檢驗合格，故疾管署依契約及相關法令規定完成換貨程序及計罰逾期違約金。

疾管署說明，鑑於國內近期COVID-19疫情呈緩升趨勢，預計於年底達高峰將達每日2.2萬至2.4萬人感染，為快速診斷，及早採取必要的防治措施，故家用快篩試劑仍有需求，以降低疫情的衝擊，疾管署將陸續撥發地方政府及相關單位使用。疾管署表示，森昌公司部分，將依公共工程委員會調解建議不再付款，嘉碩公司部分依契約規定退換合格家用快篩試劑，並循法律途徑追討已支付款項。