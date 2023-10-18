《國際產業》拜登擴大管制 輝達證實這些都被擋 超微英特爾也逃不過

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【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】輝達周二表示，美國新的出口限制將導致該公司專門為中國市場設計生產的兩款高階人工智慧（AI）晶片以及一款頂規版遊戲晶片的銷售受阻。

輝達在周二晚間提交的一份文件中披露這些新限制對公司造成的影響。

美國政府表示，這些對晶片技術與設備實施的限制措施，旨在阻止北京利用取自於美國的尖端技術強化軍事力量。

分析師表示，新的晶片規範也將影響超微（AMD）和英特爾的AI晶片。

輝達在文件中表示，按照新規，兩款專為出口中國市場而修改過的先進AI晶片A800和H800銷售將遭到阻擋。另一款頂規版遊戲晶片、8月才推出的L40S晶片也將受到限制。

輝達拒絕對文件以外的資訊發表評論。

英特爾和超微用來與輝達AI晶片競爭的產品也將受到影響。

SemiAnalysis首席分析師Dylan Patel表示，根據新規定，英特爾7月才開始在中國銷售的Gaudi 2晶片將被禁止。

英特爾曾表示，特定版Gaudi 2晶片是為了遵守美國政府去年實施的出口規範。

英特爾拒絕對Gaudi 2晶片是否禁止出口中國的消息發表評論，稱公司正在了解新規定。

投銀Bernstein分析師Stacy Rasgon表示，超微現有的AI晶片MI250可能被收緊管控，而該公司即將推出的MI300晶片也可能受到新規範的限制。

超微拒絕對此發表評論。

根據輝達提交的文件，在拜登政府周二擴大某些高端技術的出口限制後，輝達可能被迫將部分業務遷出被禁令涵蓋的國家。輝達並表示，公司能否及時完成某些產品開發、支援受管制產品的現有客戶或供應非管制地區的客戶，在這些方面都可能受到影響。

拜登政府公告的新措施將於30日內生效，將包括伊朗和俄羅斯等40多個國家納入晶片出口管制，並將中國晶片設計公司摩爾線程（Moore Threads）和壁仞科技（Biren Technology）列入黑名單。