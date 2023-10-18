園管局力推一校一園區專責輔導 桃竹團隊促進園區產業升級轉型

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經濟部產業園區管理局為協助全國各產業園區，導入大學豐沛之研發、技術及人才資源，以「一校一園區」專責輔導方式，建構長期產官學合作平台，桃竹地區的桃幼、新竹、中壢及平鎮等四個產業園區與明新科大、元智、淡江大學等三所團隊產學合作，昨(17)日舉辦「桃竹團隊112年度產業輔導成果發表暨經驗分享交流會」，展現豐沛輔導成果，促進園區產業升級轉型。

臺北分局梁又文分局長開場致詞時特別強調，本次發表會與經驗分享目的在檢視各大學輔導產業園區邁向「數位升級、智慧升級與低碳升級」的成果，我們樂見與會的各界菁英能為產業園區注入創新的活水，藉以提升產業競爭力。

112年度桃幼及新竹產業園區由明新科大輔導，中壢產業園區由元智大學輔導、平鎮產業園區則由淡江大學輔導，透過各校籌組跨領域團隊，協助廠商進行永續化與智慧化的升級轉型。桃竹團隊申請升級轉型智慧及低碳化診斷輔導計29案次政府補助資源計畫，計畫申請總金額達580萬元、中小型製造業低碳及智慧化升級轉型個案輔導計2案次政府補助資源計畫，計畫申請總金額達1000萬元、以大帶小製造業低碳及智慧化升級轉型補助計4案次政府補助資源計畫，計畫申請總金額達7040萬元，執行績效獲得各界的肯定，如明新科大針對新竹園區半導體相關產業聚落提供人力資源與培訓、淡江大學針對平鎮園區內生技產業的製程資訊化與產品履歷提供智慧化方案等都是成功的案例。

此次交流會各產業園區的廠商協進會理事長、理監事及廠商們均熱情參與及經驗分享，藉由互相觀摩及交流學習，期能共同努力邁向「智慧管理、安全生產、永續低碳的產業園區。