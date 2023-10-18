專家社群崛起！好食課成白袍自媒體搖籃，打造一站式行銷合作服務！

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近年社群已走向專業化，越來越多的醫師、藥師與營養師等醫事人員開始經營FB粉絲頁、IG與Tiktok等社群媒體，透過傳遞專業知識締造個人知名度成為社群領袖，但受社群媒體演算法衝擊、商業合作的複雜性，許多白袍專家正面臨經營挑戰。

日前，好食課舉辦「社群新時代｜白袍KOL從0做起」活動，超過百位醫師、營養師、藥師等不同專業的白袍專家參加，在活動中讓專家們快速了解社群經營技巧與商業合作方式，幫助解決社群經營與商業合作的困難。

好食課執行長林世航指出，這幾年有更多白袍專家投入社群經營，但直言現在經營社群有許多困難，面臨「不知道選什麼平台」、「不知道如何作內容」等困擾，還有「演算法衝擊」、「社群紅利消失」、「觸及低落」的窘境，沒人看、沒人分享，使剛開始經營的白袍專家喪失熱忱，亦無法到能商業合作的階段。

好食課提供諮詢建議、開設教育訓練課程，也提供器材、數位內容製作資源與優化方式，還定期協助檢視成效與給予方針，協助廣告投放，讓專家們能更順利經營社群。除此之外，好食課更借力使力透過自媒體與超過40家合作媒體，幫助好食課簽約合作白袍專家們曝光，提高專家知名度，有利於白袍專家打造個人品牌！

因為白袍的專業，品牌紛紛想與專家合作，提升品牌與商品的信賴度。林世航表示，確實現在很多保健食品、食品，甚至居家用品都洽詢白袍合作，但執行長直言白袍專家若自行接商業合作，從合約細節到文案都有非常多需要注意的眉角。

林世航表示，專家通常依衛教知識撰寫合作體驗文，但一不小心就踩到法規紅線，過去不乏有醫事人員業配遭判罰，而且根據相關法規，醫事人員若誇大不實廣告，不只動輒數萬以上的罰款，更可能構成公會懲戒條件，醫事人員不可不慎！

對此，好食課具有專業背景，能協助品牌企劃切角，也會在合作專家撰文後審核文案法規，做好把關責任。好食課除作為白袍專家經紀團隊，也協助許多指標品牌製作社群內容、企劃行銷活動等，至今已服務超過200個品牌，在2022年還榮獲「華文公關獎公眾公關獎」的金獎肯定，做好品牌與白袍專家的溝通橋樑。

林世航指出目前好食課已有包含專科醫師、中醫師、藥師、營養師、獸醫師等超過50位白袍專家專約合作，是台灣白袍KOL的領導品牌，好食課持續網羅與培育白袍專家，「只要白袍專家願意經營，好食課就願意提供資源與協助」，讓專家、品牌一起幫助台灣民眾走向更健康未來！

欲了解好食課白袍專家合作業務，請點擊下方連結

https://www.learneating.com/learneating-service/kol-cooperation/