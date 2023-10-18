行政院擬開放旅宿移工 勞長堅持：以本國勞工優先

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疫情過後，旅宿業紛紛大喊缺工，又稱清潔、房務人員最缺，勞動部因而祭出擴大改善缺工方案，提供就業勞工每人每月最高1萬3000元，但成效並不佳，近日傳出行政院擬放寬旅宿移工一事。「本國勞工就業為優先」，勞動部部長許銘春表示，旅宿業者心態可能必須要做一些調整，目前推介的勞工中有34％仍等候通知，但在目前缺工的情況下，勞工不可能等那麼久，才會導致媒合率不佳，但還是會檢討相關的原因，仍希望旅宿業者能夠多提供國人就業機會。

全國產業總工會昨天也表達嚴正聲明，反對擴大引進移工，呼籲執政者不要當台灣低薪幫兇，並認為施政不應「只替資方想」，忘記了廣大勞工的處境和願望。

針對開放移工，許銘春表示，勞動部一向的立場都是以本國勞工的就業為優先，交通部對移工開放有其提案權，但仍要經過政策諮詢小組討論之後，才能夠定案，且上周於行政院討論時，行政院也認為說應該要先優先媒合本國人就業，那如果說媒合沒有結果，再來考慮看看，交通部這邊應該會也都會納入參考，但「還是以本國勞工的就業為優先」。

許銘春說，移工開放是一件很嚴肅，也是很慎重的事情，尤其此次要開放的是目前沒有開放的服務業，事情比較慎重的，目前也沒有（時程表），也尚未接到交通部提案。

針對媒合國人就業的缺工方案成效不佳，許銘春則說，旅宿業者心態可能必須要做一些調整，依旅宿業者提供的職缺約有1000餘人，勞動部推介5000多人、但媒合成功不到500人，多數旅宿業者可能以推介的勞工為中高齡、二度就業婦女等，認為不能勝任，且推介的勞工有34％仍在等候通知，但目前是「事求人」，勞工不可能等那麼久，勞動部會來檢討媒合率不佳的原因，也希望旅宿業者能夠多提供國人就業機會。