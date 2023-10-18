分散出口市場 財長：台灣AI、半導體有優勢

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財政部長莊翠雲18日在立法院財委會回答立委質詢時表示，地緣政治和中美貿易戰是國際經濟的重點，這幾年台商已在分散出口，例如對大陸出口比重2022年、2023年已從過往的逾4成下降至35％，對歐、美和東協出口則有成長；台灣在這方面具有產業優勢，像是AI和半導體因為世界其他國家有需要，廠商有優勢去推動市場。

針對中美貿易戰的影響，財政部會配合相關部會盤點，以出口來看，台灣對大陸出口占總比重從最高時的逾40％，已降至35％，主要是分散到新南向、東協和美歐。相關政策沒有最好只有更好，往好的方向策略走，政府在各方面都會去了解台商的困難和提供支援。

她表示，強化供應鏈是各國都在努力的方向，租稅協定則可對雙方經貿和租稅營造更好的環境，這部分財政部一直努力在推動，目前已和34國簽署租稅協定。

莊翠雲11月中將赴美參加APEC財長會議，她表示，對台美租稅協定，歷年都在努力，最近這一年美方回應相當積極，也有進展，例如行政部門美國財長葉倫表達重視；國會部分，外交委員會也通過相關法案，授權行政部門和我方簽署；敗政委員會則是走國內法，相關內容財政部也有在注意。

莊翠雲說，財政部會同外交部、駐美代表辦事處等，一直有在技術性討論台美租稅協定相關簽署內容，我們和美方一直積極進行討論中，因為雙方都有需求，且課稅權要衡平分配，目前以美國國內法內容來看，股利權利金都有調整，未來我們必須同等互惠處理。

莊翠雲說，近年台灣在美投資額度285億美元，和美國在台投資金額266億美元接近，台商希望有租稅協定，美商也希望，雙方都認為非常急迫。