PwC：企業對生成式AI的資安風險準備不足

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PwC於18日發布《全球數位信任洞察報告》，針對全球71個國家或地區、共3,876位高階主管進行調查，探討企業在未來12至18個月可能遭遇的資安挑戰與機會。報告發現，全球企業對於生成式人工智慧可能產生的風險準備不足。另外，因資料外洩，蒙受財務損失超過百萬美元的企業，在過去一年比例有增加的趨勢。

其中過去一年全球網路攻擊更猖獗，受訪企業因資料外洩而遭受財務損失，且金額超過百萬美元的比例從去的27％升至今年的36％。

就產業別而言，生技醫療產業受網路攻擊的衝擊程度最大，過去一年全球企業因網路攻擊而導致財務損失平均為440萬美元，生技醫療產業為530萬美元，較所有產業平均高出25％。

值得注意的是，企業已開始運用生成式AI作為抵禦網路攻擊的工具：69％受訪企業表示，未來12個月將導入生成式AI作為資安防禦工具；47％表示，企業已經使用生成式AI偵測、降低網路風險。不過僅有21％受訪企業表示，已經開始看到生成式AI對網路安全專案的實質效益展現。

資誠智能風險管理諮詢公司董事長張晉瑞表示，企業應採用負責任的AI，使AI的運用是可被信任且負責任的。人類的監督和介入對於發展AI至關重要。除了安全和隱私風險之外，使用生成式AI時還必須考慮資料風險、模型和偏差風險、提示或輸入風險以及來自使用者的風險。

張晉瑞指出，網路安全仍然是企業領導者最關心的問題，現在比以往任何時候都更重要。隨著生成式AI等新科技的發展持續衝擊市場，高階主管需要保持敏捷並適應不斷變化的市場，重新檢視並調整資安架構與系統，提升資安韌性，以在危機出現前做好準備。