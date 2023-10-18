否定龍科三期配合選舉需要 鄭文燦：這樣小看了台積電

對於前總統馬英九呼籲，讓兩岸基於九二共識下談判，還批評美國部分人士已經把台積電當成武器，甚至介入台灣選舉，行政院副院長鄭文燦18日強調，這樣的說法其實很危險。他也提到，龍科三期是經過非常周延的決定，不可能是配合所謂的選舉需要，「這樣是小看了台積電」。

鄭文燦18日出席2023年「台灣國際智慧能源周」及 「台灣國際淨零永續展」開幕典禮，針對媒體問及馬英九赴美時呼籲讓兩岸的基於在九二共識下談判，鄭文燦說，九二共識已經成為歷史，這九二共識都框不住國民黨，也框不住對岸，在沒有共識的基礎要來祈求美中之間達成這樣的默契，這是緣木求魚。

他也提到，馬英九畢竟是前任總統，應該要知道對岸跟台灣是沒有共識的，那我們希望真正的共識應該是建立在相互尊重、接受現狀做基礎，這個才是兩岸和平的出發點。

鄭文燦說，這段時間我們發現，像馬英九在美國所講的，不要把台積電當成武器、當成工具，這樣的說法其實是非常的危險的。

鄭文燦說，台灣擁有很好的條件，在國際上的高科技的產業供應鏈扮演著不可或缺的角色，不論哪一個政黨都應該要珍惜自己的高科技產業，都應該珍惜高科技在台灣的發展，特別像台積電這樣的國際一級的公司，經過了三年的非常完整周延的評估才決定的方案，決定落腳龍科三期發展最先進的製程；去年台積也發表了聲明，表示願意將最新製程留在台灣、留在龍科三期，去年的這個決定，相信是經過了非常周延的決定，不可能是配合所謂的選舉的需要 ，這樣是小看了台積電。

鄭文燦說，自己也幫忙龍科完成了第二期的徵收，那台積電的先進封測的一廠、二廠，現在就在龍科運作，所以他很了解該地方是具有相當的區位的優越性，所以才會提出龍科三期的計畫，給台積電先進製程跟其他的高科技產業。而作為地方政府跟中央政府，角色雖然有所不同，珍惜自己的產業應該是要成為共同的語言。